Инвесторы покидают Россию

За последнюю неделю фонды emerging markets — развивающихся рынков, к которым относится и Россия — лишились 2,8 миллиарда долларов инвестиций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Коммерсант» отмечает, что российские фонды оказались среди аутсайдеров из-за риска введения санкций против участников проекта «Северный поток-2». За неделю фонды РФ потеряли 111 миллионов долларов, а в целом за последние пять недель — более 400 миллионов.

Текущий объем оттока всех фондов emerging markets стал максимальным с июня 2018-го. Тогда инвесторы вывели более трех миллиардов из-за решения Федеральной резервной системы США повысить ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2 процентов годовых.

По данным «Коммерсанта», спрос на инвестиции в акции российских компаний и предприятия других развивающихся рынков падает с середины февраля. Опасения инвесторов вызваны ухудшающимися прогнозами по темпам роста мировой экономики. В таких условиях инвесторы предпочитают сократить вложения в наиболее рисковые активы.

Портфельный управляющий группы «Тринфико» Фарит Закиров рассказал газете, что давление на связанные с «Северным потоком-2» компании постоянно растет. По его мнению, это влияет на весь российский рынок.

При этом партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов отметил, что российский рынок акций хорошо вырос c начала года. Он считает, что сейчас многие компании РФ стоят достаточно дорого по сравнению с их аналогами на других развивающихся рынках.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на его строительство, Дания пока этого не сделала. Запуск газопровода намечен на конец 2019-го — начало 2020 года.