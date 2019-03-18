Новак рассказал о возможных «черных лебедях» на рынке нефти в 2019 году

Санкции США против Ирана и Венесуэлы, а также ситуация в Ливии и Нигерии, могут вызвать неопределённость на мировом рынке нефти в 2019 году, считает министр энергетик РФ Александр Новак «Она (ситуация на рынке нефти. — RNS) недостаточно стабильная, потому что очень много факторов и неопределённостей, которые сегодня влияют на рынок: те же санкции относительно Ирана, относительно Венесуэлы, ситуация в Ливии, в Нигерии — всё это "чёрные лебеди", которые, на мой взгляд, могут серьёзно поменять ситуацию», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24». Новак добавил, что сейчас на рынке в целом наблюдается баланс спроса и предложения нефти. «Ситуация достаточно сбалансированная по спросу и предложению. В этот период несколько снизились остатки (запасов нефти. — RNS) в странах ОЭСР относительно среднего пятилетнего значения», — отметил он.