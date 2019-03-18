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На Украине рассказали об оставшихся запасах газа в ПХГ 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
В «Укртрансгазе» сообщили, сколько газа осталось в подземных хранилищах страны.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные компании, по состоянию на 16 марта украинские газовые хранилища заполнены на 29,3%.
В ноябре 2018 года в «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном.
В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.
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