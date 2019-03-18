На Украине рассказали об оставшихся запасах газа в ПХГ

В «Укртрансгазе» сообщили, сколько газа осталось в подземных хранилищах страны.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные компании, по состоянию на 16 марта украинские газовые хранилища заполнены на 29,3%.