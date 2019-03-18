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Путин приехал в Крым и запустил две ТЭС 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций в Крыму. ТЭС заработали на полную мощность, сообщает "Интерфакс".
На церемонии присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, главы Крыма Сергей Аксенов и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
В Крыму Путин примет участия в празднованиях, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с Россией.
Ожидается, что глава государства посетит Мемориальный комплекс "Малахов курган", побывает в Симферополе, где встретится с представителями французской общественности и общественности республики Крым и Севастополя.
Планируется, что вечером 18 марта президент выступит на концерте по случаю празднования 5-летия Крымской весны.
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Экономика , Александр Новак , Сергей Аксенов , Сергей Чемезов , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Ростех , Интерфакс
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