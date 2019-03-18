Путин приехал в Крым и запустил две ТЭС

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций в Крыму. ТЭС заработали на полную мощность, сообщает "Интерфакс"

В Крыму Путин примет участия в празднованиях, посвященных пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

Ожидается, что глава государства посетит Мемориальный комплекс "Малахов курган", побывает в Симферополе, где встретится с представителями французской общественности и общественности республики Крым и Севастополя.

Планируется, что вечером 18 марта президент выступит на концерте по случаю празднования 5-летия Крымской весны.