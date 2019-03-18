«Мой ответ не порадует производителей»: Путин о санкциях

Путин назвал условие отмены санкций

Владимир Путин заявил, что Россия снимет ответные санкции в случае, если ЕС отменит свои ограничения в области сельского хозяйства.

"Мой ответ не порадует наших производителей. Но я должен вам сказать, что, если европейские санкции будут сняты, мы вынуждены будем снять ответные меры”, — заявил российский президент в ответ на вопрос депутата национального собрания Франции Жан-Клода Буше о том, будут ли сняты российские санкции в случае, если Европейский Союз также снимет ограничения.

При этом Путин отметил, что введенные санкции помогли российским сельхозпроизводителям освоить рынок.

По его словам, Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы на внешнем рынке.

"То же самое с мясом птицы, свинины, наша задача сейчас — расширить наше присутствие на китрынке", — добавил российский президент.

При этом Путин еще раз подчеркнул, что это санкции в целом всем сторонам наносят только ущерб.

Владимир Путин в Симферополе проводит встречу с представителями общественности Французской Республики. В ней от российской стороны принимают участие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, от французской -президент Ассоциации Франко-российский диалог Тьерри Мариани, депутат национального собрания Франции Жан-Клод Буше, почётный член парламента Мишель Вуазен и мэры ряда городов.