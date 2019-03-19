​Чем Китай лучше России

Приток спекулятивных денег на развивающиеся рынки толкает их биржевые индексы к новым высотам. Какие страны выбирают инвесторы и сколько зарабатывают?

Жадность против страха

Индекс MSCI EM стабильно держится выше 1 000 пунктов, с начала года он поднялся более чем на 10%. В числе лидеров Китай, его фондовый рынок за это время вырос на 24%. Или почти вдвое больше, чем российский РТС. Динамика выглядит впечатляющей, особенно после прошлогоднего обвала валют в Турции и Аргентине, когда казалось, что инвестиции в активы растущих рынков надолго стали токсичными.

Но жадность победила страх. Смягчившаяся риторика ФРС вкупе с опасениями замедления экономического роста в США заставила инвесторов попытать счастья в рисковых активах. К тому же многие рассчитывают, что главные участники торговой войны — Китай и США — все же сумеют найти общий язык. С начала года приток в акции развивающихся стран составил 18,5 млрд долларов, а в облигации — более 17 млрд долларов, сообщил Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global.

Ольга Хрипченко, партнер консалтинговой компании Rebridge Capital:

«Развивающиеся рынки в целом имеют более низкие оценки: цены на финансовые активы выгодные, а производство и демографические показатели уверенно идут вверх. Три десятилетия назад азиатские развивающиеся страны производили менее 10% мирового ВВП, сейчас это около 30%. По оценкам МВФ, в течение следующих четырех лет ВВП Азии достигнет роста 5,9%, притом что в остальном мире прогнозируется лишь 1,9%. Очевидно, что в глазах инвесторов азиатские рынки выглядят сейчас максимально заманчивыми».

Китай — безусловный лидер по притоку в фонды акций. Даже с учетом рекордного оттока, зафиксированного на прошлой неделе (из фондов акций, инвестирующих в экономику Поднебесной, инвесторы забрали 1,3 млрд долларов), спрос на бумаги китайских компаний в этом году остается самым высоким. При этом значительные притоки наблюдаются в глобальные фонды, которые в перспективе должны еще больше увеличить долю вложений в фондовый рынок страны. Провайдер MSCI сообщил, что намерен увеличить вес Китая в транслируемых индексах примерно с 0,7% до 3,3%. FTSE Russell и S&P Dow Jones Indices также планируют добавлять китайские акции в свои глобальные индексы. По расчетам главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, это еще больше увеличит спрос на бумаги компаний из Поднебесной со стороны американских и европейских институциональных клиентов и может способствовать притоку в них 60 млрд долларов. При этом, считает эксперт, одной из пострадавших стран может оказаться и Россия, отток из фондов акций которой наблюдается уже четвертую неделю подряд.

Для России в процентном соотношении потери выглядят более ощутимо, чем для Китая, считает главный стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов . По его оценкам, отток из российских фондов акций с начала года составил около 400 млн долларов, притом что за счет глобальных фондов сальдо пока остается положительным.

«В краткосрочной перспективе сложно увидеть поддержку для российского рынка акций, учитывая высокую степень пессимизма в отношении акций EM в целом», — говорит он.

Последнее китайское предупреждение

В начале марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян анонсировал снижение налогов и других сборов с бизнеса в этом году. Власти страны также хотят снизить нормы резервирования для банков, что должно привести к росту кредитования бизнеса. По мнению аналитика General Invest Татьяны Симоновой, меры руководства Китая, направленные на поддержку экономики и увеличение ликвидности в системе, позволят, по крайней мере, избежать жесткой посадки и, в лучшем случае, вновь перейти к росту. Но даже с учетом более низких прогнозируемых в этом году темпов роста ВВП (в 2018 году экономика Поднебесной показала рост на 6,6%), это все равно вдвое выше ожидаемого роста мировой экономики.

Опасения инвесторов пока вызывают перспективы переговоров между Дональдом Трампом Си Цзиньпином , которые должны подписать новое американо-китайское соглашение. Как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, Вашингтон и Пекин, вероятно, отложат до июля встречу двух лидеров. С другой стороны, глава Белого дома на странице Twitter ранее сообщил, что страны достигли «существенного прогресса» в переговорах и что отложил введение пошлин на китайский импорт.

Другая угроза, о которой, в частности, пишут аналитики S&P, — это высокий уровень задолженности китайских компаний. За десять последних лет она выросла с 93% до 155% ВВП и достигла 20 трлн долларов. В агентстве предупреждают, что китайский фактор может стать причиной нового глобального финансового шока. Однако, указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, это в большей степени внутренние займы.

«Внешний долг страны не превышает 20%, поэтому власти страны могут административно управлять этим процессом, не создавая глобального пузыря на рынке», — считает он.

Чтобы привлечь иностранные инвестиции, китайское правительство приняло новый закон об иностранных инвестициях. Он должен снять ряд ограничений и обеспечить повышение прозрачности в использовании иностранного капитала. Заместитель председателя Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC) Фан Синхай заявил, что приток иностранного капитала в китайские акции в этом году удвоится и составит около 600 млрд юаней (89,76 млрд долларов).

«Несмотря на существенный рост с начала года, оценочные коэффициенты китайских акций все еще находятся на разумных уровнях, и потенциал подъема, на наш взгляд, еще далеко не исчерпан», — отмечает аналитик «Финама» Игорь Додонов.

Керри-трейд для отчаянных

В отличие от фондов акций фонды, инвестирующие в бонды развивающихся стран, продолжают стабильно привлекать новые деньги. На последнем аукционе Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму — 91,5 млрд рублей, и, если верить словам первого вице-премьера Антона Силуанова, около половины спроса пришлось на нерезидентов. Угроза санкций в отношении российского госдолга не смущает инвесторов: приток в глобальные фонды облигаций наблюдается десятую неделю подряд.

«Это нетипичное расхождение между двумя классами активов, которые обычно имеют позитивную корреляцию, наблюдается с середины февраля и продолжает усиливаться. Существует риск, что и на среднесрочном горизонте российские облигации продолжат показывать лучшую динамику, чем акции», — написал в комментарии Смольянинов из БКС.

Спрос на долговые бумаги развивающихся стран бьет рекорды благодаря спекулянтам. По расчетам Bloomberg , из 23 развивающихся экономик, отслеживаемых индексом локальных гособлигаций Bloomberg Barclays, 18 предлагают более высокую компенсацию за инфляционные риски, чем облигации США. Причем, как отмечают в ITI Capital, не обходят стороной и страны с «мусорным» рейтингом. Такие как Бразилия («ВВ-»), где за полгода, прошедших после смены президента, стоимость суверенных облигаций поднялась на 12%. В феврале доходность бразильских облигаций обновила исторический минимум, указывает Искандер Луцко.

Впрочем, как считает эксперт, бразильские бонды уже практически достигли потолка, поэтому лучше обратить внимание на недооцененные облигации стран, имеющих более высокую инвестиционную позицию. Например, многие компании в Мексике готовы предложить доходность по своим бондам выше 8—10% в долларах. Доходность 10-летних облигаций страны — около 8%.

«Бумаги последней с рейтингом «ВВВ+» самые дешевые среди развивающихся, хотя даже при снижении рейтинга агентствами S&P и Fitch страна останется на инвестиционном уровне», — написал он в обзоре.