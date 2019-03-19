Российской экономике пророчат очередной обвал

Укрепление рубля, передышка в санкциях и благоприятная ситуация на нефтяном рынке не слишком помогли российской экономике. Так, сводный опережающий индекс, который рассчитывается Высшей школой экономики , в феврале продолжил свое снижение — уже четвертый месяц подряд. Он упал с минус 2,9% до минус 3,9% — минимального значения с начала 2016 года.

Показатель учитывает цены на нефть, спрос на продукцию промышленных предприятий, прирост денежной массы и банковскую статистику. Из всех компонентов индекса в плюсе оказалась только стоимость черного золота. К февралю нефтяные котировки полностью отыграли декабрьский обвал (до 50 долларов за баррель Brent) и даже чуть превысили уровень того же периода прошлого года. Но этого фактора надолго не хватит из-за эффекта высокой базы, предупреждают специалисты ВШЭ: в 2018 году нефть дорожала до 80 долларов за бочку.

Главную причину снижения индекса эксперты ВШЭ видят в резком сокращении новых заказов на производство промышленной продукции, за которым стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса. Продолжает влиять на экономическую активность и повышение НДС до 20%.

В этих условиях вероятность того, что экономика скатится в новую рецессию «явно возросла», прогнозируют в ВШЭ. Правда, тут же предупреждают, что о неизбежности такого сценария говорить пока преждевременно. В 2011−13 гг. индекс также держался в отрицательной зоне, но экономика при этом росла (по официальным данным Росстата ), хоть и вяло — в диапазоне от 1% до 2% в год.

Российские парадоксы

Ситуация складывается парадоксальная: при устойчивом росте цен на сырьё, который наблюдается с февраля 2016 года, не видно устойчивого роста в экономике страны, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. По его мнению, скорее всего, Россия уже пребывает как минимум в стагнации.

«Большей частью, если не весь, профицит бюджета правительства в 2018 году был обеспечен двумя вещами: падением курса национальной валюты и ростом стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке. Всё это при отсутствии новых санкций и устойчивом государственном оборонном заказе ещё позволяет оставаться российской экономике на плаву, но отсутствие уверенного взгляда со стороны малого и среднего бизнеса в будущее приведут российскую экономику к тому же, что мы уже видели в прошлой жизни», — предупреждает эксперт.

Банкам, по его словам, сейчас явно не до кредитования экономики: они переключились на потребительское кредитование и ипотечный рынок. При этом значительное число россиян зависли в процессах реструктуризации своей уже существующей долговой нагрузки, и для того чтобы хоть как-то поправить ситуацию снова и снова берут потребительские кредиты.

«Это, в конечном счёте, очень плохо кончится для россиян и экономики в целом. Мы не видим улучшения в основополагающих секторах российской экономики, и это крайне удручающий факт. Говорить о ренессансе экономической активности бизнеса пока не приходится, а, значит, этот экономический застой приведёт, если уже не привёл, к общей рецессии в экономике», — прогнозирует аналитик. Россиян спихнули с нефтяной иглы

С учетом происходящих преобразований в российских статистических органах, даже если в России начнется экономически спад, рядовые граждане страны об этом, возможно, и не узнают, иронизируют эксперты.

«Ситуация с макроэкономической статистикой дошла уже до абсурда, иначе как объяснить возникающие в ведомствах споры из-за различных оценок состояния российской экономики. И тем ценнее альтернативная оценка, которую в том числе предоставляет Высшая школа экономики», — считает главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков.

Что касается кредитов, россияне так привыкли к нефтяной зависимости страны, что у них как будто сработал условный рефлекс на покупки, когда углеводороды снова начали дорожать. Но так как собственных денег у граждан больше не стало, их реальные доходы продолжили снижаться, решили покупать в кредит.

«Жаль только, что российские власти им не объяснили, что из-за бюджетного правила, все доходы от цены на нефть выше 40 долларов за баррель в экономику не попадут. И благодаря этому российская экономика как бы застынет на пике кризиса, в период конца 2015 начала 2016 года. Так что Россия, точнее говоря, ее граждане, наконец-то слезли с нефтяной иглы, только при этом по незнанию значительно ухудшили свое финансовое положение из-за наращивания долговой нагрузки», — констатирует аналитик.

По его словам, если российские экономические власти в ближайшее время не смогут придумать способ, как заставить отрезанные от нефти доходы граждан расти, страну ждет волна роста плохих кредитов и банкротств физических лиц, за которыми на сжатии потребительской активности начнут банкротиться и предприятия малого и среднего бизнеса.

«Так что для россиян, в ближайшие полтора года новый финансовый кризис практически неизбежен», — категоричен эксперт.

Плюс рубль

Сжатие платежеспособного спроса, происходящего на фоне сокращения доходов населения пятый год подряд, крайне негативно сказывается на развитии экономики, поддерживает коллег эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

Снижение курса российской валюты всегда сопровождалось серьезным увеличением импорта и внутреннего спроса, напоминает он. Но в прошлом году, несмотря на падение рубля более чем на 10%, импорт вырос всего на 4%. Это также свидетельствует о печальной ситуации с доходами, отмечает аналитик. А индекс деловой активности, который учитывает количество заказов, объемы производства и уровень занятости в обрабатывающей промышленности опустился в феврале до 50,1 пункта.

«Значения индекса ниже 50 пунктов сигнализируют о рецессии. Добавим к этому падение курса рубля, из-за которого выросла стоимость импортного оборудования и сырья, а также увеличение налогов, и получим все предпосылки для спада экономики в самое ближайшее время», — рассуждает эксперт.

Самую злую шутку с российской экономикой сыграл курс рубля по отношению к доллару США, полагает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Из-за ослабления национальной валюты общая покупательская способность населения снизилась даже на фоне высоких цен на нефть.

Между тем, основной ширпотреб завозится в Россию из-за границы. И если ещё совсем недавно зарплата в 30 тыс. рублей равнялась 1 тыс. долларов США, то сейчас это — всего 500 долларов. Зато себестоимость российского сырья в долларовом эквиваленте уменьшилась, что позволяет экспортерам депинговать рынок, например невысокими ценами на газ при экспорте в Китай, чтобы окупить затраты, связанные со строительством газопровода Сила Сибири.