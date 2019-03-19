Российской экономике пророчат очередной обвал 

Укрепление рубля, передышка в санкциях и благоприятная ситуация на нефтяном рынке не слишком помогли российской экономике. Так, сводный опережающий индекс, который рассчитывается Высшей школой экономики, в феврале продолжил свое снижение — уже четвертый месяц подряд. Он упал с минус 2,9% до минус 3,9% — минимального значения с начала 2016 года.
Показатель учитывает цены на нефть, спрос на продукцию промышленных предприятий, прирост денежной массы и банковскую статистику. Из всех компонентов индекса в плюсе оказалась только стоимость черного золота. К февралю нефтяные котировки полностью отыграли декабрьский обвал (до 50 долларов за баррель Brent) и даже чуть превысили уровень того же периода прошлого года. Но этого фактора надолго не хватит из-за эффекта высокой базы, предупреждают специалисты ВШЭ: в 2018 году нефть дорожала до 80 долларов за бочку.
Главную причину снижения индекса эксперты ВШЭ видят в резком сокращении новых заказов на производство промышленной продукции, за которым стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса. Продолжает влиять на экономическую активность и повышение НДС до 20%.
В этих условиях вероятность того, что экономика скатится в новую рецессию «явно возросла», прогнозируют в ВШЭ. Правда, тут же предупреждают, что о неизбежности такого сценария говорить пока преждевременно. В 2011−13 гг. индекс также держался в отрицательной зоне, но экономика при этом росла (по официальным данным Росстата), хоть и вяло — в диапазоне от 1% до 2% в год.
Российские парадоксы
Ситуация складывается парадоксальная: при устойчивом росте цен на сырьё, который наблюдается с февраля 2016 года, не видно устойчивого роста в экономике страны, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. По его мнению, скорее всего, Россия уже пребывает как минимум в стагнации.
«Большей частью, если не весь, профицит бюджета правительства в 2018 году был обеспечен двумя вещами: падением курса национальной валюты и ростом стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке. Всё это при отсутствии новых санкций и устойчивом государственном оборонном заказе ещё позволяет оставаться российской экономике на плаву, но отсутствие уверенного взгляда со стороны малого и среднего бизнеса в будущее приведут российскую экономику к тому же, что мы уже видели в прошлой жизни», — предупреждает эксперт.
Банкам, по его словам, сейчас явно не до кредитования экономики: они переключились на потребительское кредитование и ипотечный рынок. При этом значительное число россиян зависли в процессах реструктуризации своей уже существующей долговой нагрузки, и для того чтобы хоть как-то поправить ситуацию снова и снова берут потребительские кредиты.
«Это, в конечном счёте, очень плохо кончится для россиян и экономики в целом. Мы не видим улучшения в основополагающих секторах российской экономики, и это крайне удручающий факт. Говорить о ренессансе экономической активности бизнеса пока не приходится, а, значит, этот экономический застой приведёт, если уже не привёл, к общей рецессии в экономике», — прогнозирует аналитик. Россиян спихнули с нефтяной иглы
С учетом происходящих преобразований в российских статистических органах, даже если в России начнется экономически спад, рядовые граждане страны об этом, возможно, и не узнают, иронизируют эксперты.
«Ситуация с макроэкономической статистикой дошла уже до абсурда, иначе как объяснить возникающие в ведомствах споры из-за различных оценок состояния российской экономики. И тем ценнее альтернативная оценка, которую в том числе предоставляет Высшая школа экономики», — считает главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков.
Что касается кредитов, россияне так привыкли к нефтяной зависимости страны, что у них как будто сработал условный рефлекс на покупки, когда углеводороды снова начали дорожать. Но так как собственных денег у граждан больше не стало, их реальные доходы продолжили снижаться, решили покупать в кредит.
«Жаль только, что российские власти им не объяснили, что из-за бюджетного правила, все доходы от цены на нефть выше 40 долларов за баррель в экономику не попадут. И благодаря этому российская экономика как бы застынет на пике кризиса, в период конца 2015 начала 2016 года. Так что Россия, точнее говоря, ее граждане, наконец-то слезли с нефтяной иглы, только при этом по незнанию значительно ухудшили свое финансовое положение из-за наращивания долговой нагрузки», — констатирует аналитик.
По его словам, если российские экономические власти в ближайшее время не смогут придумать способ, как заставить отрезанные от нефти доходы граждан расти, страну ждет волна роста плохих кредитов и банкротств физических лиц, за которыми на сжатии потребительской активности начнут банкротиться и предприятия малого и среднего бизнеса.
«Так что для россиян, в ближайшие полтора года новый финансовый кризис практически неизбежен», — категоричен эксперт.
Плюс рубль
Сжатие платежеспособного спроса, происходящего на фоне сокращения доходов населения пятый год подряд, крайне негативно сказывается на развитии экономики, поддерживает коллег эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Снижение курса российской валюты всегда сопровождалось серьезным увеличением импорта и внутреннего спроса, напоминает он. Но в прошлом году, несмотря на падение рубля более чем на 10%, импорт вырос всего на 4%. Это также свидетельствует о печальной ситуации с доходами, отмечает аналитик. А индекс деловой активности, который учитывает количество заказов, объемы производства и уровень занятости в обрабатывающей промышленности опустился в феврале до 50,1 пункта.
«Значения индекса ниже 50 пунктов сигнализируют о рецессии. Добавим к этому падение курса рубля, из-за которого выросла стоимость импортного оборудования и сырья, а также увеличение налогов, и получим все предпосылки для спада экономики в самое ближайшее время», — рассуждает эксперт.
Самую злую шутку с российской экономикой сыграл курс рубля по отношению к доллару США, полагает директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Из-за ослабления национальной валюты общая покупательская способность населения снизилась даже на фоне высоких цен на нефть.
Между тем, основной ширпотреб завозится в Россию из-за границы. И если ещё совсем недавно зарплата в 30 тыс. рублей равнялась 1 тыс. долларов США, то сейчас это — всего 500 долларов. Зато себестоимость российского сырья в долларовом эквиваленте уменьшилась, что позволяет экспортерам депинговать рынок, например невысокими ценами на газ при экспорте в Китай, чтобы окупить затраты, связанные со строительством газопровода Сила Сибири.
«При этом совсем не развивается внутренний рынок страны. Если бы правительством РФ был бы сделан упор на развитие внутреннего рынка страны, экономические индексы развития страны были бы намного выше в процентном выражении», — заключает эксперт.