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«Северный поток-2» пригрозили остановить 

Рамблер 3 минуты назад
Газопровод «Северный поток — 2» должен быть заблокирован, заявил польскому Newsweek претендент на пост председателя Европейской комиссии Манфред Вебер.
«Это никакой не экономический проект, а исключительно политический», — уверен депутат Европарламента от Германии.
По словам немца, он выступает «категорически» против «Северного потока — 2», так как строительство трубопровода противоречит интересам Европейского союза.
Вебер полагает, что в краткосрочной перспективе ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию негативно скажется на интересах Украины, а в долгосрочной — приведет к росту цен на газ для Европы.
Кроме того, кандидат в главы Еврокомиссии назвал одним из активнейших сторонников «Северного потока — 2» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера — «не бизнесмена, а политика».
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