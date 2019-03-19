«Северный поток-2» пригрозили остановить

Газопровод «Северный поток — 2» должен быть заблокирован, заявил польскому Newsweek претендент на пост председателя Европейской комиссии Манфред Вебер.

«Это никакой не экономический проект, а исключительно политический», — уверен депутат Европарламента от Германии.

По словам немца, он выступает «категорически» против «Северного потока — 2», так как строительство трубопровода противоречит интересам Европейского союза.

Вебер полагает, что в краткосрочной перспективе ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию негативно скажется на интересах Украины, а в долгосрочной — приведет к росту цен на газ для Европы.

Кроме того, кандидат в главы Еврокомиссии назвал одним из активнейших сторонников «Северного потока — 2» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера — «не бизнесмена, а политика».