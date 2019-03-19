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Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 26% 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 26%, сообщил во вторник гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Хлебная корзина, по данным ассоциации, за год подорожала на 26%; согласно информации Госстата — на 21%. Стоимость нашей корзины на 1 марта 2018 года составляла 61,4 гривны (2,26 доллара по курсу нацбанка), тогда как на 1 марта 2019 года она стоила 77,1 гривны (2,84 доллара). По данным статистики, на февраль 2018 года — 59,7 гривны (2,2 доллара), а на февраль 2019 года — 72,2 гривны (2,66 доллара)", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его информации, в хлебную корзину вошли по 1 килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.
Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 31%, батон — 24%, ржаной хлеб — 29%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта — 20%.
"Инфляция за год, месяц к месяцу, составила 8,8%. То есть подорожание хлебной корзины состоялось почти в 3 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. При этом самый дешевый хлеб из муки первого сорта дорожал в 1,5 раза быстрее, чем из высшего. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", — добавил Дорошенко.
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