Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 26%

Хлебная корзина подорожала на Украине за год на 26%, сообщил во вторник гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Хлебная корзина, по данным ассоциации, за год подорожала на 26%; согласно информации Госстата — на 21%. Стоимость нашей корзины на 1 марта 2018 года составляла 61,4 гривны (2,26 доллара по курсу нацбанка), тогда как на 1 марта 2019 года она стоила 77,1 гривны (2,84 доллара). По данным статистики, на февраль 2018 года — 59,7 гривны (2,2 доллара), а на февраль 2019 года — 72,2 гривны (2,66 доллара)", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его информации, в хлебную корзину вошли по 1 килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, килограмм ржаного хлеба и полкилограмма батона.

Он сообщил, что хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал за год на 31%, батон — 24%, ржаной хлеб — 29%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта — 20%.