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Россия пригрозила Белоруссии из-за ввоза «санкционки» 

Lenta.ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия пригрозила Белоруссии запретом ввоза овощей и фруктов, которые поступают через Минск транзитом из других стран. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора.
Служба рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту растительной продукции в связи с многочисленными случаями ввоза санкционной продукции через Белоруссию. Отмечается, что фрукты и овощи поставлялись с сертификатами, оформленными белорусской главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений.
По заключению Россельхознадзора, Минск не принял действенных мер, чтобы не допустить попадания в Россию запрещенного товара. Служба планирует обсудить вопрос с белорусской стороной 27 марта. Если решение о запрете будет принято, то ввоз в Россию подкарантинной продукции будет возможен через пункты пропуска на российском участке внешнего контура ЕврАзЭС (не граничащих с Россией и другими странами союза — прим. «Ленты.ру»).
В октябре глава Федеральной таможенной службы Валерий Селезнев рассказал об известном способе обхода продуктового эмбарго. Для того чтобы ввести в заблуждение таможенную службу, нарушители в основном прибегают к перемаркировке товара.
Введение продэмбарго стало ответом российского правительства на западные санкции. Под запрет попали многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран. Согласно президентскому указу от 2015 года, при пересечении российской границы эти товары должны уничтожаться.
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Экономика , Валерий Селезнев , Россельхознадзор , ЕС , Правительство РФ , Федеральная таможенная служба , Lenta.ru
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