Россия пригрозила Белоруссии из-за ввоза «санкционки»

Россия пригрозила Белоруссии запретом ввоза овощей и фруктов, которые поступают через Минск транзитом из других стран. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора

Служба рассматривает вопрос о переходе к прямому импорту растительной продукции в связи с многочисленными случаями ввоза санкционной продукции через Белоруссию. Отмечается, что фрукты и овощи поставлялись с сертификатами, оформленными белорусской главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений.

По заключению Россельхознадзора, Минск не принял действенных мер, чтобы не допустить попадания в Россию запрещенного товара. Служба планирует обсудить вопрос с белорусской стороной 27 марта. Если решение о запрете будет принято, то ввоз в Россию подкарантинной продукции будет возможен через пункты пропуска на российском участке внешнего контура ЕврАзЭС (не граничащих с Россией и другими странами союза — прим. «Ленты.ру» ).

В октябре глава Федеральной таможенной службы Валерий Селезнев рассказал об известном способе обхода продуктового эмбарго. Для того чтобы ввести в заблуждение таможенную службу, нарушители в основном прибегают к перемаркировке товара.