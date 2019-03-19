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Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам 

Газета.Ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Он подчеркнул, что российские власти "продолжают следить" за тем, как соблюдаются законы в социальной сфере.
"По зарплате — это, конечно, значимый результат. Погашена задолженность на сумму более чем 26 млрд руб. ", — сказал президент.
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Экономика , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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