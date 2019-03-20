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Повышение НДС обойдется россиянам в 460 млрд рублей 

Ura.Ru 1 час назад
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов принесет бюджету в 2019 году порядка 800 млрд рублей, из которых 460 млрд — деньги россиян. К такому выводу пришли специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Такой доход (800 млрд) бюджет получит при условии сохранения стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне двух процентов и инфляции в размере четырех, пишет газета «Известия»со ссылкой на текст исследования.
При этом 590 млрд рублей поступят в казну напрямую от роста налога. Эти деньги будут потрачены на повышение зарплат бюджетникам, национальные и инфраструктурные проекты, что увеличит поступления по НДФЛ, налогу на прибыль и импортным пошлинам. А уже это принесет в бюджет еще 200 млрд При этом, как рассказал изданию ведущий научный сотрудник Института Гайдара Алексей Ведев, доход от повышения налога может оказаться номинальным, поскольку спровоцированная ростом НДС инфляция частично его обесценит.
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Экономика , Видео , Личный счет , Алексей Ведев , РАН , газета "Известия"
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