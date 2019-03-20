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Украине указали на невозможность новой газовой войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о подготовке России к «новой газовой войне» провокацией. Его слова приводит RT.
По его словам, Киев хочет выдавать желаемое за действительное, поскольку Москва не устраивала никаких газовых войн. «Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала „войну“, не было», — подчеркнул он.
Украинская сторона пытается оказать политическое давление на Россию в рамках будущего договора, считает Ананских. Он отметил, что Киеву поступило рыночное предложение по транзиту газа, однако страна хочет перевести вопрос в политическую плоскость. «Хотя Россия давно заявляла, что мы готовы сотрудничать без политического популизма», — заключил депутат.
19 марта Климкин заявил, что Россия попробует развязать новую газовую войну. По его словам, партнеры понимают такую вероятность и говорят о необходимости увеличивать запасы газа в хранилищах Украины.
Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в 2019 году. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что Москва готова сохранить транзит газа и по окончании этого периода в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.
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