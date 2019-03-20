Володин предложил оценить нанесенный Украиной ущерб Крыму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания предложил создать рабочую группу во главе с вице-спикером Иваном Мельниковым , чтобы оценить ущерб Крыму, нанесенный Украиной за время аннексии полуострова. Об этом сообщает Дума ТВ.

«Предлагаю создать рабочую группу во главе с Иваном Мельниковым, которая бы изучила тот ущерб, который понес Крым и Севастополь за время аннексии Украиной в течение 23 лет», — заявил Володин.

Он добавил, что данный вопрос депутаты обсудят на Совете Госдумы и перейдут к принятию конкретных решений.

«Мы постараемся с привлечением экономистов, академии наук, с участием представителей региона, изучая ситуацию и Крыма, и Севастополя, выйти на уже итоговый документ. А дальше мы с вами обсудим, какие решения необходимо будет принимать», — сказал Володин.

Ранее, 15 марта, Володин призывал взыскать с Украины компенсацию в пользу Крыма за 25 лет, предшествующие возвращению полуострова в состав России. По словам спикера Госдумы, Украина «очень непорядочно» обошлась с полуостровом, нарушив основополагающие права его жителей, в том числе на язык и образование.