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Володин предложил оценить нанесенный Украиной ущерб Крыму 

Rambler News Service + ещё 1 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания предложил создать рабочую группу во главе с вице-спикером Иваном Мельниковым, чтобы оценить ущерб Крыму, нанесенный Украиной за время аннексии полуострова. Об этом сообщает Дума ТВ.
«Предлагаю создать рабочую группу во главе с Иваном Мельниковым, которая бы изучила тот ущерб, который понес Крым и Севастополь за время аннексии Украиной в течение 23 лет», — заявил Володин.
Он добавил, что данный вопрос депутаты обсудят на Совете Госдумы и перейдут к принятию конкретных решений.
«Мы постараемся с привлечением экономистов, академии наук, с участием представителей региона, изучая ситуацию и Крыма, и Севастополя, выйти на уже итоговый документ. А дальше мы с вами обсудим, какие решения необходимо будет принимать», — сказал Володин.
Ранее, 15 марта, Володин призывал взыскать с Украины компенсацию в пользу Крыма за 25 лет, предшествующие возвращению полуострова в состав России. По словам спикера Госдумы, Украина «очень непорядочно» обошлась с полуостровом, нарушив основополагающие права его жителей, в том числе на язык и образование.
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Комментарии
Экономика , Иван Мельников , Вячеслав Володин , Госдума , РАН
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