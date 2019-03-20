Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.58
73.01
73.20
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.00
73.60
Индексы и котировки Brent
67.59
–0.07 Золото
1302.23
+0.01 РТС
1219.22
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1349
+0.0041
05.03
1.1308
17.03
06.03
22.02

Названы главные риски для мировой экономики 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Своим главным риском инвесторы признали замедление темпов роста китайской экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America Merrill Lynch.
Эту проблему назвала главной треть опрошенных. Угроза торговой войны, которая возглавляла список в течение девяти месяцев, опустилась на второе место. На третьем месте — корпоративный кредитный кризис, за которым следует политика США.
Хотя больше года всех волновала торговая война, замедление роста китайской экономики упускали из внимания, несмотря на то, что эти явления связаны. Две недели назад индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific показал максимальный спад в этом году, из-за того, что Китай и Европейский центральный банк снизили прогнозы роста, а США сообщили о снижении экспорта.
Опрос также показал, что доля инвестиций в акции сократилась на 3 процентных пункта в месячном исчислении, при этом «короткие» продажи европейских акции оказались самой переполненной торговой площадкой активов.
Ранее в докладе журнала The Economist предсказывалось, что темпы роста глобальной экономики замедлятся до 2,8 процента в 2019 году и до 2,6 процента в 2020 году. Для сравнения в прошлом году прирост равнялся 2,9 процента. При этом, из-за растущей геополитической напряженности и серьезной уязвимости крупнейших экономик и развивающихся рынков, откат может быть значительно ниже.
Последние новости
Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Программу маткапитала решили продлить Преемник Назарбаева вступил в должность
Комментарии
Экономика , Bank of America , ЕЦБ , Bloomberg , The Economist
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Путину пожаловались на работу правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение