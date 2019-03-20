Названы главные риски для мировой экономики

Эту проблему назвала главной треть опрошенных. Угроза торговой войны, которая возглавляла список в течение девяти месяцев, опустилась на второе место. На третьем месте — корпоративный кредитный кризис, за которым следует политика США.

Хотя больше года всех волновала торговая война, замедление роста китайской экономики упускали из внимания, несмотря на то, что эти явления связаны. Две недели назад индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific показал максимальный спад в этом году, из-за того, что Китай и Европейский центральный банк снизили прогнозы роста, а США сообщили о снижении экспорта.

Опрос также показал, что доля инвестиций в акции сократилась на 3 процентных пункта в месячном исчислении, при этом «короткие» продажи европейских акции оказались самой переполненной торговой площадкой активов.