Киев потребовал от России компенсацию за газ

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Украина потребовала от России заплатить за отказ от транзита газа в ЕС 

Ридус 1 час назад
Глава украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о том, что «Газпром» должен выплатить Украине компенсацию за неиспользование газотранспортной сети из-за отказа от нового соглашения по транзиту газа в Европу.
«Либо «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать», — заявил Коболев в интервью агентству «РБК-Украина»..
По его словам, «Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые получают российский аз через Украину, что с начала 2020 года транзита больше не будет.
"Нафтогаз" испугался войны с Россией
Контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. После этого в России планируют доставлять газ европейским потребителям через газопроводы, проложенных в обход Украины, в том числе через новый «Северный поток — 2».
Ранее российские власти неоднократно поднимали вопрос о сохранении транзита газа через Украину при соблюдении ряда условий. Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что у новой газовой сделки должны быть выгодные для России экономические и коммерческие параметры.
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Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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