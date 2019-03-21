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Россия решилась взять в долг на Западе 

Lenta.ru + ещё 5 44 минуты назад
Фото: Reuters
Министерство финансов России 21 марта открыло книгу заявок на размещение евробондов в долларах и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, Минфин размещает новые долларовые облигации с погашением в 2035 году. Также планируется довыпустить евробонды в евро — срок их погашения должен наступить в декабре 2025 года. Объем этих облигаций в обращении — один миллиард евро.
Как сообщил источник, ориентир доходности по еврооблигациям в долларах составляет около 5,5 процента годовых, а в евро порядка 2,625 процента. В качестве банков-агентов по размещению бумаг на международном рынке Минфин выбрал «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк».
Накануне, 20 марта, сообщалось, что Минфин раздумывает о размещении еврооблигаций. В последний раз ведомство размещало российские долговые бумаги в конце ноября 2018-го — тогда объем облигаций составил один миллиард евро с погашением в декабре 2025 года. До этого облигации в евро размещались в сентябре 2013 года.
Как отмечает Bloomberg, два предыдущих размещения, проведенные в 2018 году, совпали с неблагоприятной геополитической ситуацией — первое размещение в марте пришлось на скандал вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипаль, второе — в ноябре — прошло на фоне ситуации в Керченском проливе. Несмотря на это, оба размещения были успешными, отмечает агентство. Нынешнее размещение проводится на фоне угрозы новых санкций США в отношении России, которые могут наложить запрет на операции с российским госдолгом.
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Экономика , Газпромбанк , ВТБ Капитал , Минфин , Bloomberg
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