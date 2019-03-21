Россия решилась взять в долг на Западе

Министерство финансов России 21 марта открыло книгу заявок на размещение евробондов в долларах и евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Минфин размещает новые долларовые облигации с погашением в 2035 году. Также планируется довыпустить евробонды в евро — срок их погашения должен наступить в декабре 2025 года. Объем этих облигаций в обращении — один миллиард евро.

Как сообщил источник, ориентир доходности по еврооблигациям в долларах составляет около 5,5 процента годовых, а в евро порядка 2,625 процента. В качестве банков-агентов по размещению бумаг на международном рынке Минфин выбрал « ВТБ Капитал » и «Газпромбанк»

Накануне, 20 марта, сообщалось, что Минфин раздумывает о размещении еврооблигаций. В последний раз ведомство размещало российские долговые бумаги в конце ноября 2018-го — тогда объем облигаций составил один миллиард евро с погашением в декабре 2025 года. До этого облигации в евро размещались в сентябре 2013 года.