Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
63.95
72.75
72.85
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.00
73.60
Индексы и котировки Brent
68.27
+0.26 Золото
1317.94
+0.20 РТС
1241.69
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
21.03
1.1381
+0.0070
06.03
1.1311
18.03
07.03
24.02

В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2» 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
КАССЕЛЬ (Германия), 21 мар — РИА Новости. Резолюция Европарламента (ЕП) по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
"Большинство (при голосовании в ЕП по резолюции — ред.) становится все меньше и меньше. Интересно, как инициаторы будут продолжать голосование, когда проиграют в итоге. Резолюция не имеет никакого значения для дальнейшей реализацию проекта «Северный поток — 2», — сообщил Мерен.
Европарламент ранее в марте в ходе пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию о политических отношениях ЕС и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2 », предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером. Документ в марте внесла на голосование евродепутат от Латвии Сандра Калниете.
Проект «Северный поток—2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Последние новости
Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
Комментарии
Экономика , Компании , ЕС , Европарламент , РИА Новости
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение