В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»

КАССЕЛЬ (Германия), 21 мар — РИА Новости . Резолюция Европарламента (ЕП) по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.

"Большинство (при голосовании в ЕП по резолюции — ред.) становится все меньше и меньше. Интересно, как инициаторы будут продолжать голосование, когда проиграют в итоге. Резолюция не имеет никакого значения для дальнейшей реализацию проекта «Северный поток — 2», — сообщил Мерен.

Европарламент ранее в марте в ходе пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию о политических отношениях ЕС и РФ, в которой содержатся предложения остановить проект «Северный поток — 2 », предусмотреть возможность расширения персональных санкций, ограничить доступ РФ к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером. Документ в марте внесла на голосование евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

Проект «Северный поток—2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.