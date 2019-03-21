Подсчитана сумма долгов перед Россией со времен СССР

Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина

В эту сумму включены и долги перед СССР, чьей правопреемницей является Россия. По состоянию на начало 2016 года сумма «советского» долга достигала 34 миллиардов долларов. Россия получила право взыскивать долги СССР на основании того, что взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги Советского Союза.

Как стало известно ранее, министерство финансов 21 марта открыло книгу заявок на размещение евробондов — ведомство размещает новые облигации в долларах (срок погашения в 2035 году) и довыпускает евробонды в евро (срок погашения в в 2025 году). Всего в российском бюджете на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на три миллиарда долларов.

В 2018 году Россия дважды осуществляла размещения евробондов — в марте и ноябре. Размещение в ноябре производилось в евро — тогда это произошло впервые с 2013 года.