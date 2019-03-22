Заморозка цен на топливо продлена до июля

По действующему соглашению с правительством нефтяники обязались до конца марта сдерживать цены на АЗС. Благодаря этому розничная цена топлива с начала года выросла всего на 1%. В четверг действие договоренностей было решено продлить еще на три месяца.

Нефтяники не довольны. И на это у них есть основания. С января выросли налоги, причем акцизы — в полтора раза. При этом именно они определяют стоимость топлива в рознице, говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев

Рустам Танкаев, гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России: «У нас в прошлом году доля налогов в розничной цене бензина составляла 71%. В этом году доля налогов в розничной цене бензина выросла до 75%. Сейчас она составляет три четверти. Фактически главным налогом, который вырос, является акциз. Акциз платят нефтеперерабатывающие заводы, и благодаря тому, что акциз вырос на 50% с нового года, а цены были зафиксированы, производство и продажа бензина у нас убыточна. В настоящий момент производство и продажа каждого литра бензина приносит 7 рублей убытка».

То, что большая часть стоимости топлива — налоги — это правда. Но при этом, эта стоимость зависит и от мировых цен на нефть. Это хорошо показал прошлый год. Нефтяники, пользуясь тем, что нефть дорогая, а рубль слабый, резко нарастили долю экспорта. Из-за этого на внутреннем рынке образовался дефицит, а бензин подорожал. По этой причине, когда компании заявляют, что производство топлива из-за высоких налогов стало убыточным, им, как правило, указывают на то, что в прошлом году они получили большую экспортную прибыль. И таким образом с лихвой покрыли убытки.

Константин Симонов. Но если так, то надо честно сказать, что продажа бензина на внутреннем рынке — это социальная обязанность нефтяных компаний, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности: «В сегменте нефтепереработки действительно компании получают убыток. Может ли компания вертикально интегрированная закрыть этот убыток за счет экспорта сырой нефти? Да, конечно! Это и происходит при относительно дешевом рубле действительно компании получают неплохую выручку, и это позволяет им не повышать стоимость бензина на внутреннем рынке. Поэтому это опять же как посмотреть на эту ситуацию: если посмотреть в целом и сказать: ну вы богатеете? Ну тогда надо честно признать, что регулирование отрасли является не рыночным абсолютно. Давайте мы зафиксируем, что переработка и продажа бензина является вашей социальной обязанностью. Мы больше не будем смотреть на эту историю как на бизнес. Это ваши социальные обязательства. Считайте, что это право за экспорт сырой нефти».

То, что цена на топливо социально значима, никто и не отрицает. Именно поэтому правительство пытается сделать так, чтобы продавать бензин внутри страны стало выгодным.

Кабмин допускает возможность корректировки механизма компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Уровень цены, от которой рассчитывается эта компенсация, предлагается снизить с 56 тысяч рублей за тонну до 51 тысячи.

При нынешней цене отсечения нефтяникам приходится самим доплачивать в бюджет. Если же планка снизится, то они смогут компенсировать до половины потерь от реализации топлива на внутреннем рынке, считают эксперты.