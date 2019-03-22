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РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375% 

Прайм 25 минут назад
Фото: Reuters
Минфин России выпустил новые еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением 2025 года на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%, говорится в сообщении министерства.
Заявки инвесторов в рамках размещения новых еврооблигаций в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещения выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году Минфин России собирал в четверг.
Первоначальный ориентир доходности по долларовым евробондам составлял около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых. В ходе сбора заявок ориентиры были снижены до 5,125-5,25% и 2,375-2,5% соответственно. Финальный ориентир доходности по евробондам в евро был установлен на уровне 2,375% годовых, в долларах — 5,1% годовых.
Ранее также стало известно, что объем доразмещения еврооблигаций, номинированных в евро, установлен в размере 750 миллионов евро, а объем размещения транша в долларах составит до 3 миллиардов долларов. По последним данным, спрос на бонды в евро превысил 3 миллиарда евро, в долларах — 7 миллиардов. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
Выпуск в евро с погашением в декабре 2025 года Минфин России разместил в ноябре 2018 года — на 1 миллиард евро под 3% годовых.
Бюджет РФ на 2019 год предусматривает внешние займы в объеме до 3 миллиардов долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах 4 миллиардов.
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Комментарии10
Экономика , Газпромбанк , ВТБ Капитал , Минфин
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