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Мировой экономике пообещали светлое будущее после перемирия США и Китая 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Мировые фондовые рынки могут показать бурный рост — вплоть до 15 процентов — после неминуемого перемирия между США и Китаем в торговой войне, пишет CNBC со ссылкой на одного из руководителей гонконгской инвестиционной компании Huarong International Securities Джексона Вонга.
По его словам, сделка между Пекином и Вашингтоном будет рано или поздно заключена. Скорее всего, это произойдет в июне, при этом «на 90 процентов» соглашение будет готово к концу апреля.
Инвесторы по всему миру уже ждут окончания торговой войны, отмечает Вонг. В начале 2019 года это вылилось в так называемое ралли — ситуацию бурного роста котировок. После новостей о заключении окончательного соглашения рост акций на основных биржах по всему миру может достигнуть 15 процентов.
По оценке Вонга, нынешние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, а также между делегациями обеих стран, начавшиеся в декабре прошлого года после саммита G-20 в Буэнос-Айресе, идут неплохо.
«Основные противоречия разрешимы», — отмечает собеседник издания.
При этом в целом американо-китайские отношения он расценивает как «довольно слабые», и это вызывает определенное беспокойство у инвесторов по всему миру.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут хорошо и находятся в заключительной фазе.
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Экономика , Цзиньпин Си , Дональд Трамп
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