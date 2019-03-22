Прозрачный намек: почему Банк России сохранил ставку

Банк России в пятницу не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75% годовых. Регулятор при этом смягчил риторику и понизил прогноз по росту инфляции. ЦБ даже намекнул на возможность снижения ставки в будущем. Хотя эксперты ожидали продолжение укрепления рубля, после оглашения решения ЦБ курс доллара США начал расти. При этом, по словам экспертов после намеков ЦБ банки могут начать снижать ставки по вкладам.

Банк России сохранил ключевую ставку денежного рынка на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

Как объясняет Банк России, это решение было вызвано тем, что инфляция оказалась ниже ожидаемой. По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%.

Цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном рынке.

«Ускорение годовой инфляции было ограничено динамикой потребительского спроса и доходов, укреплением рубля, снижением цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в феврале по отношению к январю. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказали упреждающие решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года», — пишет ЦБ.

Основной вклад в росту инфляции от повышения НДС в годовые темпы роста потребительских уже можно оценить. В целом в годовую инфляцию он добавил около 0,6–0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России.

Тем не менее отложенные эффекты от повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы, предупреждает ЦБ. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить в втором квартале текущего года.

Но в целом Банк России снижает прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

При этом прогноз темпов роста ВВП Банк России сохраняет на уровне 1,2–1,7% в 2019 году.

«Повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — отмечает Банк России.

Что касается денежно-кредитных условий, то, по мнению ЦБ, с начала года они существенно не изменились.

«Динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках и пересмотра участниками рынка ожиданий по траектории ключевой ставки Банка России в будущем. Депозитные ставки несколько выросли, кредитные ставки стабилизировались. При этом динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения в будущем», — пишет регулятор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится на 26 апреля 2019 года.

В нынешнем релизе регулятор прямо указал на возможность снижения ставки в перспективе.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отмечено в заявлении.

Напомним, на прошлом заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 8 февраля, Банк России также оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,75%, указав в своем комментарии смещение рисков в сторону инфляционных и рост неопределенности на внешнем рынке. В 2018 году российский Центробанк дважды менял ключевую ставку: в сентябре и декабре.

При этом на этой неделе воздержался от изменения ставки и американский регулятор. Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 19-20 марта приняла решение сохранить процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Решение ФРС объяснялось тем, что американский ЦБ снизил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на 2019 год.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты поддерживают ЦБ. В частности, спасть российскую валюту от падения у ЦБ сейчас нет необходимости.

Денис Попов. Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию — инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка

Как отмечает эксперт, в банке прогнозируют инфляцию в 2019 году на уровне 4,9%.

«Пик инфляции придется на второй квартал и составит 5,6%, после чего уровень инфляции будет снижаться», — говорит аналитик.

Как отмечает Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрахбанка, рубль в последнее время укрепился на фоне роста цен на нефть (майский фьючерс на нефть марки Brent в последние дни торгуется на уровне $67-68 за баррель) и спроса инвесторов на активы развивающихся стран.

«В целом рынки должны позитивно воспринять итоги заседания. Рубль, скорее всего, укрепится до отметки в 63 рубля за доллар, но это может оказаться пиком на продолжительное время. В среднесрочной же перспективе ожидается укрепление доллара к рублю на уровне 64,7-65,0 рублей», — комментирует Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».