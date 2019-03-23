«Пока дают»: почему Россия занимает на Западе

Россия спешит занять деньги на Западе, пока против нашей страны не ввели санкции. ФРС США держит ставку неизменной, и у инвесторов проснулась тяга к риску, а значит и госдолгу развивающихся стран. Пользуясь моментом, российский Минфин разместил выпуск еврооблигаций на $3 млрд Это размещение стало самым крупным для ведомства с 2013 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 22 марта, в ходе пресс-конференции заявила, что размещение российских еврооблигаций прошло удачно.

«Что касается размещения евробондов, действительно удачное размещение», — заявила Набиуллина.

Ранее Минфин разместил 16-летние еврооблигации на сумму $3 млрд Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза, заявлял глава министерства Антон Силуанов . Кроме того, Минфин дополнительно выпустил 6-летние бумаги в евро — спрос превысил объем размещения в четыре раза и составил более €3,3 млрд Как сообщал Минфин, ставка по долларовым бондам составила 5,1%, а по бондам в евро — 2,375%.

«Состоявшееся вчера вечером размещение российских еврооблигаций — иллюстрация высокого уровня доверия западных инвесторов к проводимой нами финансово-экономической политике. Ни санкции, ни враждебная риторика Запада не подорвали доверие инвесторов к нашим активам», — отмечал Силуанов.

Таким образом, Россия заняла самую крупную сумму в долларах с 2013 года. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре 2018 года, тогда объем выпуска составил 1 млрд евро, и британские инвесторы выкупили более половины размещенных бумаг.

Сейчас активное участие в размещении суверенных евробондов РФ также приняли британские и американские инвесторы.

Суммарно они приобрели 76% нового 16-летнего долларового выпуска и 57% доразмещенного выпуска в евро, свидетельствуют данные «ВТБ Капитала», выступившего одним из организаторов сделки.

Желание Минфина занять в долларах эксперты объясняют благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой.

«То, что ФРС США на этой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 2,25-2,5% — очень хороший сигнал как для российского рынка, так и в целом для рынков развивающихся стран. Это значит, что доллар и долларовые инструменты будут менее привлекательны для инвесторов, участникам долгового рынка опять захочется взять на себя чуть больше рисков и вкладываться в бонды России, Турции, Бразилии и других развивающихся рынков. В случае с Россией также действует второй фактор: вкладываться нужно, пока не пришли новые санкции, например, запрещающие резидентам США владеть или покупать российские ОФЗ», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Новый пакет санкций, включающий эти меры, сейчас обсуждается в конгрессе США. Затем ему предстоит пройти через сенат, но в любом случае, вероятность, что он будет согласован, очень высокая, считает он.

А это значит, что Минфину нужно успеть занять на внешних рынках до принятия санкций, именно поэтому он уже выбрал весь лимит заимствований на 2019 год. Эксперт не исключает, что лимит может быть расширен и будут еще выпуски.

Заимствования в долларах сейчас выгодны, так как доллар в валютной паре с рублем, скорее всего, проходит через минимум, и уже к концу весны начнет расти.

Дмитрий Грицкевич. По итогам размещения министерство привлекло $3 млрд и 750 млн в евро, в результате чего часть долларовых средств может быть направлена на выкуп дорогих для Минфина выпусков Россия-30 (купон 7,5%) и Россия-28 (купон 12,75%), говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка

В целом программа заимствований министерства в условиях профицитного бюджета не предусматривает агрессивных заимствований: фактически Минфин продолжает формировать ликвидные суверенные кривые в долларах и евро, одновременно замещая погашаемые и короткие выпуски (в январе был погашен евробонд на 1,5 млрд руб., в апреле 2020 года предстоит погашение выпуска на $3,5 млрд, а в сентябре — на 750 млн евро), отмечает он.

По словам Альберта Короева, эксперта « БКС Брокер », операции Минфина — это еще и проверка оценки отношения инвесторов к российским активам в текущих условиях неопределенности с санкциями.

Как отмечает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев, Россия вполне могла бы в принципе и не размещать столько евробондов и ОФЗ, а позволить себе, к примеру, расходовать часть средств на развитие. На те же нацпроекты из валютных резервов, которые за полтора года выросли почти на $100 млрд

Так, по данным Центробанка на 15 марта этого года, объем международных резервов составил $482,5. По данным Минфина на 1 марта, объем фонда национального благосостояния на 1 марта — почти 4 трлн рублей.