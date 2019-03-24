Россию признали энергетической сверхдержавой

Несмотря на высокий уровень конкуренции, Россия способна предложить миру новые технологии по развитию в энергетической сфере. Об этом заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, передает в воскресенье, 24 марта, РИА Новости

По его мнению, у страны есть большие возможности.

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.

Кроме того, Фрай отметил, что Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.

МИРЭС — крупнейшая международная некоммерческая организация в сфере энергетики, которая представляет интересы более трех тысяч компаний со всего мира. Россия является соучредителем и ведущим участником деятельности МИРЭС более 60 лет.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин дал старт третьему газовому промыслу на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, которое находится на Ямале. Глава государства уточнил, что запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4,9 триллиона кубометров газа, а общие запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллионов.

«Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что в 2019 году начнется освоение Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенково. К 2023 году планируется уже первая добыча, а проектный уровень месторождения — 32 миллиарда кубометров газа в год.