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Россию признали энергетической сверхдержавой 

Lenta.ru + ещё 24 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на высокий уровень конкуренции, Россия способна предложить миру новые технологии по развитию в энергетической сфере. Об этом заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай, передает в воскресенье, 24 марта, РИА Новости.
По его мнению, у страны есть большие возможности.
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Кроме того, Фрай отметил, что Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
МИРЭС — крупнейшая международная некоммерческая организация в сфере энергетики, которая представляет интересы более трех тысяч компаний со всего мира. Россия является соучредителем и ведущим участником деятельности МИРЭС более 60 лет.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин дал старт третьему газовому промыслу на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, которое находится на Ямале. Глава государства уточнил, что запасы Бованенковского месторождения оцениваются в 4,9 триллиона кубометров газа, а общие запасы газа на полуострове превышают 16,7 триллионов.
«Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 миллиардов кубических метров газа», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что в 2019 году начнется освоение Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенково. К 2023 году планируется уже первая добыча, а проектный уровень месторождения — 32 миллиарда кубометров газа в год.
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Экономика , Владимир Путин , РИА Новости
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