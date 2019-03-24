Украина на треть нарастила поставки российского топлива

Украина в 2018 году нарастила поставки российских энергопродуктов на треть. В частности, Киев закупил 130 тыс. тонн российского бензина, 380 тыс. тонн лёгкого дистиллята (газолина), 2,6 млн тонн дизеля, 15 тыс. тонн каменного угля и антрацита.

Совокупный объем энергопродуктов, закупленных у России в 2018-м, на 30% превышает показатель 2017 года. Об этом сообщила программа «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на источники.

Ранее News.ru писал, что реэкспортёром российского угля стала Белоруссия. После отделения ДНР и ЛНР поставки из России прекратились. Российские угольщики были вынуждены прибегнуть к непрямым поставкам угля на украинскую территорию, из-за введения РФ торговых ограничений.