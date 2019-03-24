Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.62
$
64.50
73.01
73.10
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
74.08
Индексы и котировки Brent
67.08
+0.00 Золото
1313.16
–0.02 РТС
1213.40
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
22.03
1.1301
+0.0070
08.03
1.1232
19.03
08.03
25.02

Украина на треть нарастила поставки российского топлива 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина в 2018 году нарастила поставки российских энергопродуктов на треть. В частности, Киев закупил 130 тыс. тонн российского бензина, 380 тыс. тонн лёгкого дистиллята (газолина), 2,6 млн тонн дизеля, 15 тыс. тонн каменного угля и антрацита.
Совокупный объем энергопродуктов, закупленных у России в 2018-м, на 30% превышает показатель 2017 года. Об этом сообщила программа «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1» со ссылкой на источники.
Ранее News.ru писал, что реэкспортёром российского угля стала Белоруссия. После отделения ДНР и ЛНР поставки из России прекратились. Российские угольщики были вынуждены прибегнуть к непрямым поставкам угля на украинскую территорию, из-за введения РФ торговых ограничений.
News.ru: последние новости
Россию признали энергетической сверхдержавой Кандидат в президенты Украины настроен на снятие санкций Путин указал Генпрокуратуре на нацпроекты
Экономика
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение