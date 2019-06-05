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Россия и Китай создадут научно-технический инновационный фонд объемом $1 млрд 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (CIC) создадут Российско-китайский научно-технический инновационный фонд объемом $1 млрд Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, соответствующие документы подписали представители Минэкономразвития РФ и Министерства науки и техники Китая в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина.
Российско-китайский научно-технический инновационный фонд поддержит проекты, направленные на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики России и Китая с акцентом на рыночную коммерциализацию. Кроме того, фонд позволит акцентировать внимание на растущих возможностях технологического обмена между Россией и Китаем и развитии трансграничных инновационных проектов, реализуемых китайскими и российскими предприятиями, отмечается в сообщении.
"Российско-китайский научно-технический инновационный фонд поможет серьезно расширить спектр направлений, по которым осуществляется взаимодействие с нашими китайскими коллегами. Мы ожидаем, что его деятельность позволит внести существенный вклад в разработку и внедрение наиболее передовых технологий и решений для развития экономик наших стран и дальнейшее укрепление партнерства", — цитирует пресс-служба слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
В 2012 году РФПИ и CIC создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который с учетом средств партнеров проинвестировал свыше $7 млрд в более чем 30 проектов. РКИФ за время своего существования стал ключевым связующим звеном в развитии инвестиционного взаимодействия между РФ и КНР.
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Комментарии
Экономика , Цзиньпин Си , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Минэкономразвития , Российский фонд прямых инвестиций
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