Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.91
$
65.19
73.30
73.59
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.29
72.27
Индексы и котировки Brent
61.42
–0.32 Золото
1340.99
+0.01 РТС
1306.80
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1262
+0.0102
21.05
1.1161
02.06
22.05
10.05

Минфин предложил увеличить для госкомпаний квоту закупок у малого бизнеса 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин предлагает увеличить с 18% до 20% обязательную квоту по закупкам у малых и средних предприятий (МСП) для госкомпаний и госкорпораций. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проект постановления предусматривает увеличение совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) с 18 процентов до 20 процентов", — отмечается в документе.
Кроме того, предлагается с 15% до 18% увеличить минимальную долю закупок у МСП по прямым торгам (то есть тем, в которых могут участвовать только МСП — вне конкуренции с крупным бизнесом).
Закупки госкомпаний и госкорпораций регулирует Федеральный закон №223, закупки государственных и муниципальных органов власти — ФЗ №44. Минимальная квота госзакупок у МСП в рамках ФЗ №44 меньше по сравнению с корпоративными закупками госкомпаний, составляет 15%.

Недостаток конкуренции в госзаказе

В 2018 году доля закупок у МСП со стороны государства увеличилась с 15,4% до 29,7%, то есть норма была значительно перевыполнена, однако закупки со стороны госкомпаний выросли лишь с 11,2% — до 12,1%, указывала ранее Федеральная антимонопольная служба.
На заседании совета по национальным проектам 8 мая президент РФ Владимир Путин обратил внимание на недостаточную конкуренцию и искусственные барьеры в госзакупках.
В конце мая первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что условия корпоративных закупок будут скорректированы, чтобы исключить дискриминацию малого бизнеса. Министерство договорилось о том, чтобы уравнять условия закупок по двум законам — по 44 и 223.
ТАСС: последние новости
Медведев утвердил план по реализации механизма "регуляторной гильотины" ЕС продолжит предоставлять Украине финансовую помощь Всемирный банк отметил рекордный за последние шесть лет рост экономики России
Комментарии
Экономика , Компании , Антон Силуанов , Владимир Путин , ФАС , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС не оставит Украину без финансовой поддержки
Словакия купит топливо для АЭС у России
«Дочку» «Газпрома» в Армении оштрафовали на $20 тыс.
Россия поставила Киеву условие по транзиту газа45
«АвтоВАЗ» ушел в тень4
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение