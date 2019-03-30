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Венгрия захотела получать газ в обход Украины 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Венгрия надеется с 2021 года получать газ из Азербайджана. Об этом в субботу, 30 марта, сообщает «Европейская правда».
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов согласовали 29 марта в Баку документ о создании рабочей группы для подготовки поставок.
Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы. По его словам, диверсификация газовых маршрутов уже давно находится на повестке дня, но «из-за различных геологических и региональных причин это не могло быть реализовано».
Предполагается, что поставки будут идти в обход Украины, отмечает Segodnya.ua.
Глава венгерского МИД отметил, что конфликт между Москвой и Киевом имеет большое влияние на Центральную Европу, поскольку соглашение о постоянных поставках газа из России через Украину с 2020 года все еще не заключено. Это является особенно серьезным вызовом для Будапешта, поскольку более половины российского газа в страну поступает через Украину. Ранее Сийярто сообщил, что договорился о дополнительных поставках российского топлива через Австрию на случай, если Москва и Киев не достигнут соглашения о транзите.
Министр обратил внимание, что в Азербайджане были открыты три новых газовых месторождения, каждое из которых имеет мощность свыше 500 миллиардов кубометров, и началась подготовка к увеличению мощности газопровода в Юго-Восточную Европу с 16 до 31 миллиарда кубометров в год.
25 марта в Министерстве энергетики России заявили, что ожидают достижения договоренностей о продлении транзита газа через Украину не позднее осени текущего года.
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Комментарии31
Экономика , Рынки , Петер Сийярто , МИД , Минэнерго
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