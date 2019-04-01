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Россиян предупредили о росте цен на соки 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Минфине России предложили исключить напитки с высоким содержанием сахара из списка товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС. Такое предложение поступило от заместителя министра финансов Ильи Трунина, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Как пояснили в ведомстве, в настоящее время в России действует пониженная ставка НДС в размере 10 процентов на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара.
«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — говорится в документе.
Предложение было направлено в правительство в ответ на инициативу Минздрава по введению дополнительного налога на напитки с высоким содержанием сахара. По словам Трунина, до введения дополнительных налогов нужно сначала рассмотреть вопрос отмены существующих льгот. В министерстве финансов также пояснили, что предложение Минздрава будет невозможно реализовать на практике, поскольку в России нет технического регламента, который бы определял напитки с высоким содержанием сахара.
В министерстве также заявили, что стимулировать производителей снизить использование сахара можно за счет исключения напитков с его высоким содержанием из перечня товаров, к которым применяется льготная ставка. При этом в ведомстве подчеркнули, что политику государства в этом направлении все же формирует Минздрав.
В Российском союзе производителей соков предупредили, что повышение налоговой нагрузки приведет к росту цен на соки и может стать причиной снижения объемов потребления и производства. Однако это не должно коснуться детских фруктовых соков, поскольку техрегламент Таможенного союза уже запрещает добавлять в них сахар, добавили в союзе.
В конце 2018 года Экспертный совет при правительстве при поддержке Минздрава предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки, в результате чего их стоимость может вырасти 20 процентов. Мера должна способствовать переходу россиян на здоровое питание и снижению потребления сахара.
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Комментарии1
Экономика , Личный счет , Илья Трунин , Минздрав РФ , Минфин , Газета "Коммерсантъ"
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