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Путин одобрил пять новых налогов 

Lenta.ru + ещё 75 44 минуты назад
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов. Теперь за уклонение от их уплаты будет грозить уголовная ответственность, пишет «Коммерсантъ».
Глава государства согласился с первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым, что эти платежи и так обязательны, поэтому их включение в Налоговый кодекс (НК) не должно увеличить налоговую нагрузку.
Тем не менее президент попросил не спешить со внесением их в НК и поручил предусмотреть переходный период, в течение которого бизнес не будет привлекаться за неуплату новых налогов к уголовной ответственности.
Минфин планирует, что закон вступит в силу в 2021 году.
Ранее бизнес-сообщество просило Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс, поскольку это чрезмерно увеличит нагрузку на бизнес.
Согласно законопроекту Минфина, в Налоговый кодекс должны перенести несколько неналоговых платежей: утилизационный, курортный, экологический сборы, налог с операторов связи и сборы с пользователей автодорог.
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Экономика , Видео , Личный счет , Антон Силуанов , Владимир Путин , Минфин
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