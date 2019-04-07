Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов. Теперь за уклонение от их уплаты будет грозить уголовная ответственность, пишет «Коммерсантъ».

Глава государства согласился с первым вице-премьером и министром финансов Антоном Силуановым , что эти платежи и так обязательны, поэтому их включение в Налоговый кодекс (НК) не должно увеличить налоговую нагрузку.

Тем не менее президент попросил не спешить со внесением их в НК и поручил предусмотреть переходный период, в течение которого бизнес не будет привлекаться за неуплату новых налогов к уголовной ответственности.

Минфин планирует, что закон вступит в силу в 2021 году.

Ранее бизнес-сообщество просило Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс, поскольку это чрезмерно увеличит нагрузку на бизнес.

Согласно законопроекту Минфина, в Налоговый кодекс должны перенести несколько неналоговых платежей: утилизационный, курортный, экологический сборы, налог с операторов связи и сборы с пользователей автодорог.