Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. С таким утверждением в четверг выступило агентство Reuters.

По данным агентства, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передает свои счета-фактуры от продажи топлива "Роснефти". Российская корпорация становится посредником между PDVSA и конечным покупателем венесуэльской нефти. Отмечается, что все сделки проходят незамедлительно.

Агентство сообщает, что не получило официальных комментариев ни от российской стороны, ни от венесуэльской.

12 апреля США ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с республикой. Ранее в санкционный список попали две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из республики на Кубу, а также 34 судна государственной нефтяной компании PDVSA. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты.