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Путин в 2018 году заработал 8,64 млн рублей
Rambler News Service
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ещё 11
11 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
Годовой доход президента России
Владимира Путина
в 2018 году составил 8,64 млн рублей, свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера президента, опубликованной
пресс-службой Кремля
.
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Владимир Путин
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Пресс-служба Администрации Президента РФ
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