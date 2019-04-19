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Спасти и подчинить: в США рассказали, как Россия управляет ОПЕК 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. В декабре ОПЕК практически оказалась на грани развала: участники картеля никак не могли договориться о сокращении добычи, хотя всего за полтора месяца котировки нефти рухнули на 30 процентов. Решающую роль в разрешении этого кризиса сыграла Россия, причем Москва не только укрепила связи с картелем, но и обрела безграничное влияние на мировой рынок нефти, пишет The Wall Street Journal. О том, как это удалось, — в материале РИА Новости.
Решающее слово
К декабрю ситуация на нефтяном рынке обострилась до предела, цены обвалились почти на 30 процентов — так инвесторы отреагировали на рекордное повышение объемов коммерческих запасов сырья в США и фактическое увеличение добычи странами ОПЕК. Положение могло спасти лишь соглашение о сокращении производства, но к этому были готовы не все.
Иран, Венесуэла и Ливия отказывались от соглашения. Катар и вовсе сообщил о выходе из ОПЕК, объяснив это желанием сосредоточиться на добыче СПГ.
Впрочем, как утверждает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных катарских чиновников, недовольство крупного экспортера природного газа было вызвано тем, что картель «стал таким, каким его хотели видеть саудовский принц Мухаммед и его приятель Владимир Путин».
В то же время на Саудовскую Аравию давил Дональд Трамп, стремившийся сохранить низкие цены. То, что под нажимом саудитов ОПЕК решит не сокращать добычу, представлялось вполне реальным. Соответственно, рынку грозило избыточное предложение, а ценам — падение к минимумам 2014 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалих обратился к министру нефтяной промышленности Ирана Биджану Зангенеху с просьбой уменьшить добычу, а тот в ответ обвинил саудитов в стремлении захватить иранскую долю нефтяного рынка, сообщает WSJ.
Организация стран — экспортеров нефти была на грани распада. Как отмечает издание, ОПЕК спасла Россия, хотя и не входит в картель.
"Президент Владимир Путин согласился сократить добычу в связке с ОПЕК, но при условии, что Ирану разрешат сохранить производство на том же уровне", — указывает WSJ. В итоге Ирану, Венесуэле и Ливии позволили не снижать добычу, поскольку против Ирана и Венесуэлы Вашингтон ввел санкции, а Ливия столкнулась с новым витком гражданской войны.
На декабрьском заседании картель фактически зафиксировал то, о чем договорились Россия и Саудовская Аравия. ОПЕК+ сократила добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки: на 800 тысяч — собственно ОПЕК, на 400 тысяч — страны, не входящие в картель.
"Теперь Путин способен существенно влиять и на Ближний Восток, и на весь глобальный нефтяной рынок объемом 1,7 триллиона долларов", — подчеркивает WSJ.
Независимые эксперты подтверждают выводы WSJ. Как заявила изданию руководитель стратегического департамента сырьевых рынков RBC Capital Markets Хелима Крофт, «Россия фактически выступила лечащим врачом ОПЕК».
Оформить отношения
Впрочем, наблюдатели обращают внимание на то, что речь идет не столько о «терапии», сколько об управлении картелем, а на мировой рынок все больше влияет ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия — ключевые участники соглашения ОПЕК+ и крупнейшие нефтедобывающие страны — практически полностью определяют решения организации: как договорятся Москва с Эр-Риядом, так и будет.
Главной слабостью ОПЕК+ аналитики называют отсутствие официального соглашения о взаимодействии и выполнении взятых обязательств. Поэтому следующим шагом для России и Саудовской Аравии может стать новый глобальный альянс крупнейших экспортеров нефти, который придет на смену ОПЕК. Вопрос о реформировании картеля, как ожидается, будет в центре внимания майского саммита ОПЕК.
"На протяжении десятилетий США воспринимали Саудовскую Аравию как одного из самых близких геополитических союзников, важную стабилизирующую силу на Ближнем Востоке. Продавали Эр-Рияду оружие. В ответ Вашингтон ждал стабильных поставок нефти на мировые рынки, чтобы избежать ценовых скачков и ущерба для экономики, — пишет WSJ. — Теперь же становится ясно: с новым союзником, Россией, Саудовская Аравия больше не принадлежит Вашингтону".
Рассчитывая предостеречь саудитов от сближения с Москвой, конгресс готовится обсудить законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels (NOPEC) Act, одобренный в феврале юридическим комитетом палаты представителей. Этот документ объявляет незаконными решения ОПЕК, а также любые совместные действия правительств других стран (кроме США), направленные на ограничение добычи нефти и регулирование цен на сырье.
Но саудиты давлению не поддаются: Эр-Рияд предупредил Вашингтон, что, если законопроект примут, Саудовская Аравия откажется от расчетов в долларах при продаже нефти, подорвав тем самым международные позиции американской валюты.
Москва, со своей стороны, уже указывает картелю, что, возможно, пора приостановить сокращение добычи. Как заявил министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов, Россия не намерена уступать рынок американским сланцевым компаниям. «Есть дилемма: нам и дальше продолжить терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения ОПЕК+», — отметил Силуанов.
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Экономика , Рынки , Цена на нефть , Антон Силуанов , Дональд Трамп , Владимир Путин , ОПЕК , РИА Новости , РБК , Wall Street Journal
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