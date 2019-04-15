«Газпром» подтвердил данные о возобновлении закупок газа у Туркмении

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Газпром" подтвердил возобновление закупок газа в Туркменистане, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее 15 апреля туркменский новостной сайт «Ориент» со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана сообщил, что Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.

"В «Газпроме» подтвердили, что компания возобновила закупки газа в Туркмении", — сказали в компании.

Переговоры по возобновлению российских закупок туркменского газа стартовали в 2018 году, в качестве возможного срока их начала называлось 1 января 2019 года, однако этого не случилось. Тем не менее, в марте текущего года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания намерена в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа.

Закупка туркменского газа Россией была прекращена на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене за поставки «голубого топлива». Так, в начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство в Стокгольме с ГК «Туркменгаз». В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у «Туркменгаза» природный газ. А в январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза».

Однако в ноябре 2018 года советник по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаев заявил, что «Газпром» и «Туркменгаз» заключат мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже о цене закупок российской стороной газа у Туркмении.