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«Газпром» подтвердил данные о возобновлении закупок газа у Туркмении 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. "Газпром" подтвердил возобновление закупок газа в Туркменистане, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее 15 апреля туркменский новостной сайт «Ориент» со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана сообщил, что Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
"В «Газпроме» подтвердили, что компания возобновила закупки газа в Туркмении", — сказали в компании.
Переговоры по возобновлению российских закупок туркменского газа стартовали в 2018 году, в качестве возможного срока их начала называлось 1 января 2019 года, однако этого не случилось. Тем не менее, в марте текущего года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания намерена в ближайшей перспективе возобновить закупку туркменского газа.
Закупка туркменского газа Россией была прекращена на фоне спора в арбитраже Стокгольма по цене за поставки «голубого топлива». Так, в начале июня 2015 года «Газпром экспорт» инициировал разбирательство в Стокгольме с ГК «Туркменгаз». В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у «Туркменгаза» природный газ. А в январе 2016 года «Туркменгаз» сообщил, что «Газпром» с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны «Туркменгаза».
Однако в ноябре 2018 года советник по нефти и газу президента Туркмении Ягшигельды Какаев заявил, что «Газпром» и «Туркменгаз» заключат мировое соглашение по спору в Стокгольмском арбитраже о цене закупок российской стороной газа у Туркмении.
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Экономика , Рынки , Алексей Миллер , Газпром , РИА Новости
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