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Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» 

ТАСС + ещё 20 2 часа назад
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго.
"Мы получили письмо от PERN, что НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово". В 22:00 по варшавскому времени (21:00 мск) они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", — отметил представитель "Гомельтранснефти".
При этом Минск продолжает транзит нефти в сторону Украины в объеме около 40 тыс. т в сутки.
"На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки", — уточнил главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
Компания уведомила российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению.
"В связи с этим сообщением [польской стороны] "Гомельтранснефть Дружба" направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN (оператор польского участка "Дружбы" — прим. ТАСС) принимать ее", — отмечается в сообщении.
Как проинформировал главный инженер белорусского предприятия, соответствующая телефонограмма была получена от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
"Мы получили письмо от PERN, что НПЗ [нефтеперерабатывающие заводы] в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", — сказал Вериго. "В 22:00 по варшавскому времени [21:00 мск] они приостановили отбор, то есть прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок", — отметил представитель "Гомельтранснефти".
Претензии "Белнефтехима"
"Белнефтехим" считает, что российская сторона затягивает принятие оперативных мер для решения проблем с поставкой некачественной нефти. С таким заявлением от имени концерна выступила в четверг пресс-секретарь "Белнефтехима" Марина Костюченко.
"Белнефтехим" уже в течение недели бьет тревогу в связи с поставками некачественной нефти, поступающей с российской стороны, терпеливо ведет переговоры с "Транснефтью" и настаивает на скорейшем решении вопроса обеспечения белорусских НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов — прим. ТАСС) и трубопроводной системы нефтью, соответствующей стандарту, — сказала Костюченко, ее слова передает агентство БелТА. — Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней".
По ее словам, соседи Белоруссии "не стали ждать, и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти".
"Это влечет потерю репутации российских поставщиков нефти в Европу, и, к сожалению, усложняет работу белорусского трубопроводного транспорта и Мозырского НПЗ", — отметила Костюченко.
ТАСС: последние новости
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Экономика , Видео , Рынки
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