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В Венгрии и Словакии оценили качество российской нефти 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
В крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL оценили качество сырой нефти, которая поступает по трубопроводу "Дружба" в южном направлении для Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, регулярно ведется мониторинг всех участков трубопровода, и на настоящий момент качество поступающей нефти соответствует операционным стандартам.
"Пока мы видим, что качество сырой нефти, поступающей по трубопроводу, соответствует нашим операционным стандартам", — отметили в MOL.
Ранее сообщалось, что Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу "Дружба" в Минске.
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