В ожидании казни: что будет со ставкой ЦБ

Банк России не будет менять ключевую ставку денежного рынка и оставит ее на уровне 7,75%, считают эксперты. Инфляция оказалась ниже, чем предсказывал ЦБ, а рубль чувствует себя достаточно комфортно. Решение регулятора уже заложено в курс российской валюты. Однако хрупкая стабильность рубля может быть нарушена в случае введения санкций США, предупреждают аналитики.

Банк России не будет менять ключевую ставку денежного рынка и оставит ее на уровне 7,75%, уверены эксперты. 100% аналитиков, опрощенных агентством Bloomberg, уже заявили, что ставка ЦБ останется на текущем уровне еще как минимум два-три месяца.

Новыми санкциями Россию пугают, но пока их не вводят, а на финансовых рынках относительно благоприятная конъюнктура — в частности, растут цены на нефть, говорят они.

Так, накануне, 25 апреля, цена нефти Brent превысила уровень в $75 впервые за шесть месяцев.

При этом, если ситуация не будет выбиваться из прогноза, ЦБ не будет смягчать денежно-кредитную политики в этом году, предупреждал ранее регулятор.

«Для того чтобы пойти на снижение ставки, у Банка России пока недостаточно оснований, регулятору надо собрать больше информации — есть неопределенность по темпам инфляции, а также по новым санкциям со стороны США, поэтому правильнее будет занять выжидательную позицию», — считает аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Вадим Кравчук.

Аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский отмечает, что эффект от повышения НДС в январе 2019 года с 18 до 20% оказался не столь пугающим, как предполагалось, поэтому регулятор снова примет решение оставить ключевую ставку без изменений.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что пик инфляции в России, скорее всего, пройден.

Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. По данным Росстата на 22 апреля, инфляция с начала 2019 года составила 2%.

Инфляция еще не прошла свой пик, хотя идет по нижней границы прогноза, не соглашается управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах . Он полагает, что снижение роста цен наиболее вероятно с сентября, и то в том случае, если курс рубля останется стабильным.

По словам экспертов, решение Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне уже заложено рынком и поэтому никак не повлияет на валютные торги.

В то же время на прошлом заседании совета директоров ЦБ отмечалось, что геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, напоминает Станислав Дужинский.

Кроме того, высоким остается риск превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году, считает он. Это также может негативно сказаться на курсе рубля и динамике потребительских цен.

Как поясняют эксперты, курс российской валюты во многом зависит от привлекательности вложения в российские активы международными инвесторами. Приток вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) в марте 2019 года составил 120,4 млрд рублей и стал максимальным за последние полтора года. Таким образом, доля вложений в ОФЗ нерезидентов за месяц выросла на 0,7% пункта и на 29 марта достигла 26,2%, говорилось в подготовленном ЦБ в апреле «Обзоре рисков финансовых рынков».

Впрочем, нерезиденты могут уйти с нашего рынка из-за опасений попасть под санкции — в том случае, если США, например, введут запрет на покупку российского долга. Или они могут переориентироваться на вложения на более доходные рынки. Поэтому частично стабильность нашей экономики, курса рубля и ключевой ставки ЦБ зависит от решений, принимаемых Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Следующее заседание ФРС США состоится 1 мая, когда российские участники рынка будут отмечать длинные праздничные выходные и биржевых торгов в России проводиться не будет. Но интриги в отношении этого заседания нет. Решение взять паузу в отношении ставки ФРС США было принято раньше. Ставка останется на уровне 2,25— 2,5% годовых, и в 2019 году она, скорее всего, меняться уже не будет, отмечает Кравчук.

Так что самый главный риск для российской валюты в ближайшее время — санкции США.

По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс», активизация санкционной риторики со стороны Запада способна вызвать повышенную волатильность нашей валюты. В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс может дойти до 70 рублей за доллар и выше в долгосрочной перспективе, прогнозирует аналитик.