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Не верит в рубль? Почему ЦБ сохранил ставку 

Газета.Ru 26 апреля 2019
Фото: Reuters
Банк России ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 7,75%. На фоне этого решения курс доллара США растет на московской бирже. При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и отмечают, что после решения ЦБ банки начнут активнее снижать ставки по депозитам.
Банк России на заседании совета директоров ЦБ в пятницу, 26 апреля, принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,75%. Именно такое развитие ситуации и предсказывали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.
Регулятор объясняет принятое решение тем, что инфляция не выходит за предусмотренные ранее границы.
По оценке на 22 апреля, годовая инфляция в апреле снизилась до 5,1%. Перенос повышения НДС в цены в основном завершен, считает регулятор. В целом годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, считает ЦБ.
«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились», — говорится в пресс-релизе Банка России.
Ситуация на внешних финансовых рынках также не беспокоит регулятор.
Так, доходности ОФЗ (облигаций федерального займа) и депозитно-кредитные ставки оставались вблизи уровней конца марта, пишет ЦБ.
Что касается состояния российской экономики в целом, то, как считает регулятор, она растет вблизи своего потенциала. Банк России ожидает рост ВВП на 1,2–1,7% в 2019 году.
«Повышение НДС оказало небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — отмечает регулятор.
Между тем, как отмечает ЦБ, сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Следующее заседание ЦБ состоится 14 июня.
Напомним, в декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В 2018 году регулятор понижал ставку дважды — в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого ЦБ взял паузу, а впоследствии вернулся к повышению ключевой ставки, доведя ее до 7,75% еще в конце прошлого года.
Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% оказалось абсолютно ожидаемым и совпало с единогласным консенсус-прогнозом всех аналитиков, констатирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».
«ЦБ решил занять выжидательную позицию и увидеть более четкие признаки замедления инфляции. Кроме того, наблюдаемая в последнее время волатильность валют развивающихся стран также лишь подтверждает правильность осторожного подхода Банка России», — говорит эксперт.
По его словам, действия регулятора не должны вызвать какой-то сильной реакции российского рубля.
Впрочем, на торгах на московской бирже доллар растет. К 14.22 мск доллар торгуется на уровне 64,75 рублей (+0,1 рубль), курс евро (+0,12 рублей) составил 72,09 рублей.
Между тем, как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, Банк России в этот раз намекнул, что может снизить ключевую ставку уже во втором или третьем кварталах 2019 года.
«Аргументами для такого решения оставались сохранение повышенных инфляционных ожиданий населения (незначительно выросли в апреле), а также высокие внешнеэкономические и геополитические риски, которые могут оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Данное решение в целом нейтрально для финансового рынка, но поддержит снижение доходности ОФЗ», — считает эксперт.
Общая ситуация благоприятствует смягчению денежно-кредитной политики Банка России, соглашается Елена Веревочкина, управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгострахбанка.
Банк России может пойти на снижение ключевой ставки, если не ухудшится конъюнктура рынка и прогнозы по инфляции, считает она.
Кредитные организации традиционно очень внимательно следят за действиями и риторикой Банка России. Некоторые ведущие банки уже в апреле начали снижение ставок по депозитам, и в ближайшее время ставки могут упасть еще на 0,05-0,2% годовых, полагает Веревочкина.
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Экономика , Статьи , Денис Попов , БКС Брокер , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Газета.Ru
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