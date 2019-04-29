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В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В российском Минэнерго рассказали, когда по трубопроводу "Дружба" на белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод начнет поступать чистая нефть, передает РИА "Новости".
В ведомстве заявляли, что в понедельник, 29 апреля, кондиционная нефть начала днем поступать на линейную производственную диспетчерскую станцию "Унеча", а примерно в 17.00 достигла границы с Белоруссией.
"Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая", — заявили в министерстве.
Уточняется, что нормализация поставок в порт Усть-Луга должна произойти 7 мая.
Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.
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Экономика , Рынки , Минэнерго , РИА Новости
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