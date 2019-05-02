В ЕС призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана

Евросоюзе обеспокоены вступлением в силу американских санкций против Ирана, заявил комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете, передает Deutsche Welle. По его мнению, ограничения на покупку иранской нефти представляет угрозу для сохранения ядерной сделки с Тегераном.

2 мая вступают в силу новые санкции против Ирана. Представители Госдепа еще в конце апреля заявили о том, что Вашингтон решил отменить систему исключений из санкционного режима для потребителей иранской нефти. То есть теперь все государства, покупающие у Исламской республики нефть, должны будут прекратить это делать, иначе уже им будут грозить санкции со стороны США.

Санкции были введены после того, как в марте прошлого года администрация США не смогла склонить Иран к сотрудничеству по его ядерной и ракетной программам.

США обвинили Тегеран в невыполнении ядерной сделки и вышли в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана (СВПД).

После этого давление Вашингтона на Исламскую республику только усиливалось. Первый блок мер против Ирана подразумевал ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, на операции с национальной иранской валютой и госдолгом, а также запрет на продажу иранскому правительству американских долларов. Также США запретили экспорт персидских ковров.

Второй, уже осенний блок санкций США оказался еще более серьезным. Рестрикции коснулись энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана. Страна была отключена от международной межбанковской системы SWIFT.

Единственная поблажка, которую сделали в США в ходе санкционного давления, — это позволили ряду стран все же продолжать экспортировать нефть из Ирана в течение шести месяцев. В их числе оказались Греция, Индия, Италия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея и Япония.

Вряд ли в результате введения санкций экспорт иранской нефти упадет до нуля, как хотел бы Вашингтон, однако определенные проблемы у Ирана все же возникнут, отмечают эксперты.

По официальным данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки иранской сырой нефти в среднем по апрелю 2019 года составляли всего 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), а это на 300 тыс. б/с меньше, чем всего лишь месяцем ранее — в марте, и на целых 1,7 млн б/с меньше, чем в мае 2018 года.

«При этом стоит учитывать, что действовала отсрочка на запрет поставок для восьми государств, которые покупали львиную долю иранской нефти. Только три страны из этого списка — Италия, Греция и Тайвань — официально заявили, что свернули закупки. Все остальные продолжали покупать и на дипломатическом уровне до сих пор выражают свое несогласие с любыми ограничениями от США на их суверенное право решать, где и как они должны в будущем закупать топливо», — говорит эксперт компании «Феникс» Евгений Удилов.

Впрочем, данным Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении Ирана большинство экспертов не доверяют.

Агентство является автономным органом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с участием 29 крупных стран, и в их число не входят ни Китай, ни Индия, с которыми активно сотрудничает Исламская республика. Поэтому скрытые от финансовых каналов США закупки иранской нефти этими странами просто не попадают в поле зрения агентства.

«Эти транзакции проходят мимо, а поставки из Ирана будут продолжаться. Тем более что на попытки контролировать иранские суда власти Ирана уже ответили угрозой закрыть Ормузский пролив, и почти наверняка администрация США не станет доводить дело до открытого военного противостояния в регионе: особенно если учесть, что США в этом вопросе не поддерживает никто из их европейских союзников», — говорит Евгений Удилов.

В целом, по словам эксперта, за прошедший с момента решения президента США Дональда Трампа год все страны, скорее всего, нашли обходные пути для продолжения поставок нефти из Ирана, как и раньше, только с расчётами не через доллары, а через евро и юани.

Несмотря на будущие санкции, Иран попытается найти союзников и лазейки в вопросах поставок, уверен начальник отдела продаж « БКС Брокер » Вячеслав Абрамов.

Хотя без экспорта нефти Иран не останется, стране будет сложно развиваться дальше в экономическом плане, считает директор департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын.

Так, по данным МВФ , инфляция в этом году в стране ускорилась до 30%, а доходы бюджета продолжают уменьшаться. Только по официальному прогнозу правительство закладывает снижение поступлений бюджета почти на 4% в 2019 году.