Российские учёные выводят эко-земледелие на космический уровень

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (бывший Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства) подготовил проект программы модернизации отечественного АПК. Его специалисты намерены построить мясо-молочные комбинаты для производства экологически чистого продовольствия по всей стране. Прежде всего -— в Центральной, Чернозёмной, Северо-Западной и других зонах, где животноводство на культурных пастбищах может быть особенно эффективным.

Россия может занять 15-20% мирового эко-рынка

Программа призвана ускорить рост и без того успешно развивающегося в РФ рынка органического земледелия. Эксперты уже сегодня отмечают прогресс в пределах 15% в год, называя Россию будущим лидером сегмента. Так, по данным исследования Grand View Research, Inc. Observes, рынок органических продуктов питания и напитков будет расти ежегодно в среднем на 15.5%, составив по прогнозам исследователей, около $212 млрд к 2020 году. Россия может претендовать на 10-15%. Авторы программы заявляют, что по техническим, биологическим и экономическим решениям наша страна может опередить страны Европы и США.

Авторы программы, главный специалист информационно-консультационного отдела ВИМ профессор Валентин Краусп и руководитель направления по возобновляемым источникам энергии ВИМ Леонид Юферев рассказали News.ru, что их разработка повысит производительность труда в 3-3,5 раза при рентабельности в 30-40% в год.

В случае реализации проекта могут быть созданы более 1 млн рабочих мест, программа способна обеспечить промпредприятия заказами до 2025 года. На реализацию пилотного проекта уйдёт несколько лет. Подготовка опытных образцов и строительство испытательного полигона со школой на 50 молодых инженеров, зоотехников и агрономов обойдётся примерно в 500 млн рублей. Затраты на модульный агропромышленный комбинат составят 1,2 млрд рублей.

В этом году Краусп намерен передать свои разработки президенту РАН Александру Сергееву . Также он планирует заручиться поддержкой депутатов Госдумы для принятия закона по индустриальному электророботизированному развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности России. Автор рассчитывает, что его программа может получить статус нацпроекта.

В продаже могут появится органические яйца и сосиски

По проекту Крауспа, на 2,5 тыс. га земли создаются 30 ферм с 3 тыс. голов мясомолочных и мясных пород крупного рогатого скота. Фермы будут полностью роботизированы, и компьютеризованны. Пока данная задумка может быть осуществлена в формате коровника, но в дальнейшем подобные системы могут быть реализованы на мелких свинофермах и птичниках.

В России будет выпускаться органическое продовольствие, по которому сегодня впереди идут американцы. Например, стоимость десятка яиц «органик» в США $4, а обычного — $1,5. И я, между прочим, ел американские органические сосиски, это совсем другой вкус, — говорит Краусп. — Реализация этой программы сравнима с запуском человека в космос. Мы повторяем метод основоположника космонавтики, не признававшего существующих правил. Наша программа направлена и на расселение россиян, собравшихся в двух мегаполисах. Традиционный путь, мы знаем: заманивание людей бесплатной землёй на Дальнем Востоке. Мы же будем осваивать пустые земли и строить агрогорода.

Предполагается, что строительство и сборку модульного комбината будут вести студенческие отряды. При желании студенты могут остаться в будущем здесь работать и построить для себя агрогород. Поэтому Краусп называет программу молодёжным инновационным проектом (МИП).

Я прекрасно понимаю, что на такой объект никогда не поедет пожилой человек из города. Наша задача привлечь молодых управленцев, экономистов, инженеров, зоотехников, агрономов, ветеринаров после окончания вузов. Сегодня 80% выпускников Тимирязевской академии не работают по специальности. А у нас они могут учиться и отрабатывать 3 года в МИПах, получая стипендию от инвесторов. Со своей стороны мы вместе с Тимирязевской академией, МЭИ и МГТУ им. Баумана готовим молодых специалистов по всему спектру технических, экономических и биологических проблем, — отметил он.

Перспективы проекта

Органическое сельское хозяйство сегодня практикуется в 172 странах мира, а 82 государства имеют собственные законы в данной сфере. В России нормативно-правовая база в сфере органического земледелия находится на стадии разработки. После её принятия (планируется в 2020 году) этот рынок в РФ может вырасти, по прогнозам экспертов, до 300-400 млрд рублей.

В России около 146 тыс. га сертифицированных органических земель, что составляет примерно 0,001% площади сельхозземель страны. Причём в РФ 40 млн га плодородной земли не получало удобрений больше 20 лет, т.е. она подходит под производство органической продукции. Это сопоставимо с площадью всех «зелёных» земель мира вместе взятых (43,1 млн га). Количество минеральных удобрений, используемых в РФ в 11 раз меньше, чем в США, в 23 раза меньше, чем в Китае.

Глобальный рынок органических продуктов сильно фрагментирован, с каждым годом конкуренция на нём растёт. Сегодня в данном секторе доминируют США и ЕС , но потенциал для роста эксперты связывают с Азиатско-Тихоокеанским регионом. «Зелёные» продукты в целом уже заняли свою нишу. Это чай, кофе, орехи, сухофрукты, растительное масло, макаронные и хлебобулочные изделия, детское питание и т.д.

По данным социологов, интерес россиян к экологически чистым продуктам растёт. Сегодня 56% граждан РФ готовы переплачивать за «зелёные» продукты. Такое производство сохраняет экосистемы, не вредит окружающей среде, не загрязняет грунтовые воды, повышает плодородие почв.

Эксперты, опрошенные News.ru заявили, что проект перспективен, но достаточно сложен в реализации. Так, для производства «зелёных» мясных продуктов необходимо несколько лет готовить землю, чистить ее от примесей. Затем следует постоянно контролировать животных, чтобы они потребляли только органик-корм. Следующим этапом станет изготовление мясных полуфабрикатов. Технология производства органических колбас и деликатесов особенно ответственна, так как включает наряду с мясным сырьём использование ингредиентов, обеспечивающих этим продуктам свойственный вкус и аромат. Придётся подбирать только те компоненты, которые имеют органическую природу («эко») — специи, пряности, поваренную соль и пр. Для этого нужны отдельные нормативные документы.

Гарантией натуральности продукта должен стать знак-маркировка со стороны одной из сертифицирующих организаций: отказ от минеральных удобрений в пользу органических при переработке и исключение использования консервантов, красителей и других химических веществ.

Перспектива у программы безусловно есть. — поделился мнением старший научный сотрудник ВШЭ Илья Кузьминов. — Но мне кажется, в ней не хватает маркетинга и управления логистикой. Есть группа населения, которая потенциально заинтересована в «органик». С помощью инструментов маркетинга и рекламы нужно выявлять потребителей, создавать брендированные магазины.

По его словам, каналы коммуникации и сбыта наладить будет не легче, чем производство. Однако, если сделать это, ВИМ ждёт успех.