Россиян предупредили о подорожании продуктов

Эксперты сервиса Rate&Goods прогнозируют рост цен на продукты и алкоголь в первую половину мая. Они отмечают, что цены начинают расти накануне праздников, и чем длиннее выходные, тем больше благодаря повышенному спросу они могут подскочить.

Предполагается, что рост цен может составить 5-7%, сообщает РИА Новости

Отмечается, что на потребительскую инфляцию накладывается повышенный спрос. В первую очередь это коснется алкоголя и безалкогольных напитков, подорожают мясные полуфабрикаты, готовые продукты, подчеркнул генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

После праздников, как отмечают эксперты, цены вряд ли снизятся.