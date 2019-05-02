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Россиян предупредили о подорожании продуктов 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Эксперты сервиса Rate&Goods прогнозируют рост цен на продукты и алкоголь в первую половину мая. Они отмечают, что цены начинают расти накануне праздников, и чем длиннее выходные, тем больше благодаря повышенному спросу они могут подскочить.
Предполагается, что рост цен может составить 5-7%, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на потребительскую инфляцию накладывается повышенный спрос. В первую очередь это коснется алкоголя и безалкогольных напитков, подорожают мясные полуфабрикаты, готовые продукты, подчеркнул генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.
После праздников, как отмечают эксперты, цены вряд ли снизятся.
Экономика , Видео , Личный счет , РИА Новости
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