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Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4% 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%, до 45,975 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала года добыча выросла на 3,2%, до 185,186 млн т.
Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в апреле увеличила добычу нефти на 2,9%, до 17,9 млн тонн (с начала года — на 3,9%, до 72,2 млн т). Добыча "Лукойла" за тот же период выросла на 0,4%, до 6,73 млн т (с начала года — на 1,3%, до 27,14 млн т). "Сургутнефтегаз" в апреле добыл 4,974 млн т, с начала года — 20,1 млн т. Компания "Газпром нефть" в апреле добыла 4,9 млн т, что на 0,2% выше показателя апреля 2018 года, с начала года компания увеличила добычу на 0,6%, до 19,6 млн т.
Добыча "Татнефти" с начала года составила 9,75 млн т (рост на 3%), "Новатэка" — 3,93 млн т (рост на 1,3%).
Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) нарастили добычу с начала года на 17,9%, до 5,13 млн т.
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Экономика , Рынки , Сургутнефтегаз , Татнефть , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть
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