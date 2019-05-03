Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией

В час Рагнарёка лучше быть с Россией: конец бойкоту

Наши северные соседи — самые гордые и несгибаемые в Европе. В 2014 году скандинавы начали игнорировать Россию и делали это вплоть до апреля 2019. И вот, говорят, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сама попросила о встрече с Владимиром Путиным

Скандинавы живут с чувством собственной исключительности. Для этого у них есть немалые основания. Но иногда они забывают, что и сами небезупречны. Сейчас и шведы, и норвежцы балансируют, одновременно осуждая «за Крым» и пытаясь заново наладить контакты. Это американцы могут позволить себе мороз в отношениях с Россией, а Скандинавии сотрудничать с нами буквально предписано самой географией.

Пока премьер-министры северных стран впервые за последние пять лет пожимали руки Владимиру Путину, иные политики пошли еще дальше и стали открыто призывать к отказу от санкций и даже отмене виз.

Если Дания сама загнала себя в тупик ситуацией с «Северным потоком — 2», то, например, Финляндия с самого начала действовала вразрез с принципиальной позицией остальных европейцев и не только не прерывала официальных контактов, но и выступала в роли посредника между Россией и западным миром.

Похоже, ее усилия не пропали впустую.