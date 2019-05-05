Когда обрушится экономика Германии

Экономика Германии стремительно замедляется. В стране не исключают начала рецессии. В числе причин — Brexit, санкции в отношении России и новые нормативы по выбросам СО2. При этом проблема оживления экономического роста актуальна не только для ФРГ. Кризис навис над всей еврозоной.

Правительство ФРГ во второй раз с начала года переписало свой прогноз относительно будущего своей экономики. Оценка существенно ухудшена. Точнее, катастрофически снижена.

Как ожидается, ВВП Германии в 2019 году вырастет всего на 0,5% по сравнению с прежним прогнозом в 1%.

О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он даже вынужден был предупредить, что текущее состояние экономики страны должно стать «сигналом тревоги».

Осенью прошлого года ожидалось, что ВВП вырастет на 1,8%. То есть за относительно короткий период прогноз ухудшен более чем в 3 раза.

В немецких СМИ мелькает оценка экономического роста в 0,8%. Такого же прогноза придерживается для Германии и Международный валютный фонд , ухудшивший свой прежний прогноз вдвое.

Другие экономические данные также говорят о замедлении экономики Германии и в целом еврозоны.

По предварительным данным Markit Economics, индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны в апреле опустился до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте. Прежде ожидался, напротив, рост этого показателя.

Индекс PMI Германии достигал своего пика в начале 2018 года и с тех пор падал с 63,3 до 44,1 пункта, то есть уже почти до уровня середины 2012 года, уточняет в комментарии для «Газеты.Ru» аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

Правда, официальный прогноз по ВВП на следующий год оптимистичен -— ожидается ускорение экономического роста до 1,5%. Но в это уже мало кто верит, особенно после того, как прогноз на этот год был переписан трижды и всякий раз в худшую сторону.

Напомним, по итогам 2017 года германский ВВП вырос на 2,2%. Это был лучший показатель за последние шесть лет. В 2018-м темпы подъема замедлились до 1,5% — минимума за пять лет.

На этом фоне власти Германии объявили о мерах по господдержке немецкой экономики. Планируется наращивать инвестиции в инфраструктуру, образовательные программы и научные исследования.

Однако оптимизм иссяк даже у консервативно настроенного ЕЦБ (Европейский центральный банк). Регулятор заявил, что повышение ключевой ставки откладывается. То есть ЕЦБ таким образом хочет поддержать затухающий экономический рост.

Brexit и Китай — удар по ЕС

Причин ухудшения состояния экономики Германии несколько. Одна из локальных — удар по немецкому автопрому со стороны новых нормативов по вредным выбросам.

Также один из главных глобальных поводов для пессимизма — замедление Китая. ВВП второй экономики мира вырос в первом квартале на 6,4%, но это минимум чуть ли не за 30 лет.

Еще один внешний фактор, подрывающий экономику Германии, — Brexit. Выход Великобритании из ЕС не начинается и не заканчивается и поэтому вносит неопределенность в планы немецких компаний. Однако нетрудно прогнозировать и конкретные негативные последствия в случае, если выход все-таки состоится, отмечают эксперты.

«В Великобритании находятся около 2500 немецких компаний, а в Германии — около 3000 английских. Brexit ударит по машиностроению Германии, для которого королевство — это рынок сбыта примерно на €8 млрд», — говорит Антонов.

И, конечно же, нельзя забывать о политическом факторе, а точнее санкциях против России. Они также вносят свой вклад в нестабильность экономического роста Германии. Санкции, который вслед за всем ЕС ввела ФРГ в отношении РФ, ударили по немецкому сельскому хозяйству и обрабатывающим отраслям. Немецкие компании теряют на этом рабочие места и прибыль.

Не исключено, что Германия может отменить или смягчить антироссийские санкции, но только после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. Такое мнение высказал RNS в кулуарах Ялтинского экономического форума депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.

Жертва беспечности

Берлин стал слишком беспечным, как и ЕС в целом, считают эксперты SaxoBank

Таким темпами Германия рискует войти в рецессию к четвертому кварталу, даже независимо от исхода торговых споров с Америкой, полагают аналитики.

Страна должна наверстать упущенное в части цифровизации, программ для работающих женщин, построить новые аэропорты и больше тратить на инфраструктуру в целом, отмечают эксперты SaxoBank.

«Но экономика Германии с запозданием реагирует на слабый внутренний кредитный импульс, на риск глобальной торговой рецессии и на замедление Китая», — пояснил «Газете.Ru» Кристофер Дембик, глава отдела макроэкономического анализа SaxoBank.

По его мнению, следует учитывать открытость экономики Германии, то есть сильную зависимость от экспорта. Поэтому негативные события в сфере глобальной торговли влияют на Германию больше, чем на любые другие страны ЕС.

«Преимущество Германии заключается в традиционно очень устойчивом внутреннем потребительском рынке, который мог бы способствовать стабилизации роста во втором квартале 2019 года, но я сомневаюсь, что он обеспечит поддержку ВВП Германии», — резюмирует Дембик.

Как отмечают эксперты, ЕЦБ сейчас пребывает в совершенной растерянности в плане новых инициатив. После десятилетия политики нулевой процентной ставки регулятор не может похвастаться устойчивым экономическим ростом.