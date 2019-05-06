Задел на будущее

Россия нацелилась на качественный экономический рывок, однако осуществить прорыв без долгосрочных инвестиций невозможно, а для этого нужны деньги — и, кажется, власти нашли источник этих средств. Россиянам предложат включиться в систему индивидуального пенсионного капитала, который предполагает инвестирование части зарплаты ради повышенной пенсии. По словам властей, все останутся в плюсе: россияне получат прибавку к пенсиям, пенсионные фонды — деньги, а Россия — рост ВВП. Однако к некоторым предложениям есть вопросы. Ликвидация финансовой безграмотности на национальном уровне — в материале «Ленты.ру».

Новый вызов

Россия столкнулась с новой проблемой развития — дефицит длинных денег в экономике. Речь идет о средствах, которые можно вкладывать в долгосрочное развитие или проекты, которые окупятся через десятки или сотни лет, но мультипликативный эффект от которых будет заметен сразу. Ключевой источник подобных инвестиций для России на текущий момент — это нефть. Согласно действующему бюджетному правилу, все сверхдоходы от экспорта нефти идут в главный российский резерв — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Цена отсечения сверхдохода в 2019 году составляет 40 долларов за баррель (подлежит ежегодной индексации на два процента); все, что сверху, идет в резервы, которые власти могут направить на долгосрочные инвестиции. При всех успехах снижения зависимости от нефтяных цен, страна по-прежнему еще только планирует осуществить переход к принципиально новой экономической системе.

«Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов. Эта зависимость небезобидна», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Речь идет о том, что параллельно с успешным снижением зависимости от нефтяных цен российская экономика столкнулась с другой проблемой, которую пока не удается решить, — серьезной нехваткой инвестиций в экономику. Банк России обеспокоен тем, что иностранные инвесторы легко заходят на российский рынок, но так же легко и быстро его покидают — в зависимости от угрозы санкций.

В условиях ограниченного доступа к мировым рынкам капитала на первый план выходят внутренние источники инвестиций. Главным источником для подобного рода вложений мог бы стать как раз ФНБ. Однако Минфин и глава ведомства Антон Силуанов резонно ставят ограничения для подобного рода рассуждений: Россия не может остаться совсем без резервов «на черный день». Поэтому пока предлагается направить на эти нужды излишки фонда. Для этого сам ФНБ должен разрастись до семи процентов ВВП, после чего деньги пойдут на инвестиции, причем большинство из них — в иностранные активы, и лишь доход от этих инвестиций может быть направлен на вложения внутри России.

Это долго, а страна нуждается во внутренних инвестициях уже сейчас. Именно для этого ЦБ вместе с Минфином лоббируют бурное развитие рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые должны убить сразу двух зайцев: стать источником длинных денег в экономике и формировать дополнительные пенсионные доходы для россиян. В развитых странах НПФ — одни из главных институциональных инвесторов, под их управлением находятся миллиарды долларов.

Не надо молчать

Стремление финансовых властей создать новый рынок вынуждает вновь затронуть пенсионную систему, правда, как обещают власти, без серьезных потрясений для граждан. Речь идет о внедрении концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая в обозримом будущем должна сменить накопительную часть пенсии, впервые замороженную в 2014 году. Суть ИПК проста: часть средств из зарплаты россиян пойдут в выбранный ими НПФ, это позволит гражданину в перспективе получить больше денег на старость, а фондам — деньги для инвестиций, которые должны разогнать российскую экономику.

ИПК, над созданием которого Минфин и Центробанк работают с 2016 года, станет дополнением к действующей пенсионной системе — это взнос будущего пенсионера сверх того, что уже делает работодатель (то есть свыше действующих 22 процентов, которые идут на страховую пенсию и замороженную накопительную пенсию). Предполагается, что на ИПК граждане будут отчислять деньги прямо из зарплаты. Однако финальная версия законопроекта еще не представлена, пока известно лишь, что в первый год работы этой системы размер взноса ИПК составит ноль процентов от заработной платы, а затем ежегодно будет расти на один процент, пока не достигнет шести процентов.

Подключать к ИПК планируется автоматически в зависимости от уровня зарплат — «автоматом» в систему попаду россияне с высоким уровнем доходов (планка отсечения пока не определена, однако одним из обсуждаемых порогов является сумма в 85 тысяч рублей). Граждане, чья заработная плата будет ниже порога отсечения, смогут сами принять решение, входить ли в систему. Автоматическое подключение к ИПК будет основано на норме Гражданского кодекса, согласно которой «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

Однако не стоит путать ИПК и накопительную часть пенсии. Главное отличие — средства будут находиться в собственности гражданина, то есть их можно будет наследовать. Таким образом, при передаче денег в НПФ для инвестирования они будут передаваться в доверительное управление, а владелец средств сможет выбрать не только НПФ, но и инвестиционный план. Кроме того, власти намерены уйти от старого правила о пятилетнем периоде, во время которого НПФ нельзя было менять без потери инвестиционного дохода. Теперь при смене НПФ владелец средств сможет сохранить доходность, а взносы сразу будут направляться в новый НПФ. При этом старый НПФ тоже не останется без денег — у него будет пять лет на то, чтобы перечислить на счета нового НПФ все средства своего бывшего клиента. Это сделано для того, чтобы фонд мог завершить инвестиционный процесс и не выдергивать средства немедленно. Другим отличием ИПК от накопительной пенсии станет возможность использовать средства на лечение. Речь идет о действительно тяжелых, угрожающих жизни заболеваниях. Власти намерены утвердить фиксированный список, который подготовит Минздрав

Для самих НПФ принципиально ничего не изменится, они смогут управлять ИПК так же, как до этого управляли накопительной частью пенсий россиян, вкладывая в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов России, в банковские депозиты или в объекты недвижимости. Для инвестирования в другие активы фонду придется привлечь управляющую компанию. В 2018 году средняя доходность негосударственных пенсионных фондов оказалась в 2,5 раза меньше инфляции. Обогнать инфляцию в 4,3 процента удалось «Газфонду пенсионные накопления» (6,4 процента), « ВТБ Пенсионный фонд » (5,4 процента) и НПФ «Нефтегаранту» (5 процентов) — именно они оказались самыми доходными НПФ России по итогам года. Низкие показатели доходности объясняются тем, что 2018 год в целом был неудачным для инвестиций. Даже крупнейший суверенный инвестиционный фонд мира (Пенсионный фонд Норвегии), в отличие от того же «Газфонда» и ВТБ , по итогам года показал худшие за десять лет результаты.

Минфин настаивает, что система ИПК будет выгодна всем. Простые россияне смогут рассчитывать на рост пенсий в среднем на 20 процентов, а при успешной работе НПФ и более высоких взносах пенсии смогут достигнуть 60 процентов от уровня прежней зарплаты. Это позволит перевыполнить задачу майского указа, согласно которой к 2024 году необходимо обеспечить рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции.

Долгосрочные планы

В Минфине и ЦБ на систему ИПК возлагают большие надежды как на источник долгосрочных инвестиций и стимул для развития экономики.

«Для граждан ИПК — лучший инструмент планирования своих доходов, образа жизни после завершения трудовой деятельности, а для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», — пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В ЦБ убеждены, что без долгосрочных инвестиций ждать устойчивого экономического роста не стоит. Доля институциональных инвесторов — пенсионных фондов и страховых компаний, которые в первую очередь и формируют в экономике долгосрочные инвестиции, в настоящее время крайне мала. В то же время мировой опыт показывает, что финансовая система устойчива к внешним рискам в тех странах, где имеются собственные внутренние инвесторы. И для граждан это выгодный инструмент планирования собственных доходов в старости.

Министерство финансов полагает, что реализация концепции ИПК даст российской экономике толчок и высвободит около в 1,5 процента ВВП для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Грамотные инвестиции позволят России стать промышленным лидером, повысить производительность труда и создать новые эффективные рабочие места.