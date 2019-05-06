Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.05
$
64.90
73.00
72.80
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.90
73.35
Индексы и котировки Brent
70.72
+0.13 Золото
1279.18
+0.09 РТС
1245.59
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
06.05
1.1207
–0.0051
22.04
1.1257
02.05
22.04
10.04

Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1% 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата.
По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,3%, а с начала года вырос на 2,1%. При этом в 2018 году цены в январе–апреле выросли на 1,2%.
За прошедшую неделю прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 0,9%. Так, капуста белокочанная подорожала на 4%, лук репчатый — на 3,7%, морковь — на 2,4%, а картофель — на 2%. В то же время огурцы подешевели на 1,6%, а помидоры стали дешевле на 0,8%.
Прирост цен на пшено за неделю достиг 1,1%, свинина стала дороже на 0,7%, баранина — на 0,4%.
При этом яйца куриные потеряли в цене за отчётный период 0,7%, а мясо кур и сахар-песок — 0,3%.
Цены на бензин остались на прежнем уровне, а дизельное топливо стало дешевле на 0,1%, сообщает Росстат.
Как ранее писал News.ru, доля россиян, которые не пытаются предсказывать изменения инфляции, достигла рекордных 76%. За месяц показатель вырос сразу на четыре процентных пункта, а умы граждан всё больше занимают вопросы трудоустройства.
News.ru: последние новости
Китай и Россия меняют правила мировой экономики Крупнейший в РФ производитель яиц может стать банкротом Трамп: США больше не намерены терять миллиарды на торговле с КНР
Комментарии
Экономика , Личный счет , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в Еврокомиссию1
На Западе признали неуязвимость России перед санкциями8
Раскрыта стоимость шашлыка в Подмосковье
Украина начала выбираться из долгов6
Россиян решили оставить без яиц4
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Нет транзита — нет газа: Путин предупредил Украину
Экономика Статьи
Времени нет. Песков усомнился в экономических методах КНР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение