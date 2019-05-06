Росстат: инфляция в РФ третью неделю подряд растёт на 0,1%

Рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 апреля составил 0,1%. Такие данные следуют из материалов Росстата

По данным ведомства, с начала месяца индекс потребительских цен прибавил 0,3%, а с начала года вырос на 2,1%. При этом в 2018 году цены в январе–апреле выросли на 1,2%.

За прошедшую неделю прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 0,9%. Так, капуста белокочанная подорожала на 4%, лук репчатый — на 3,7%, морковь — на 2,4%, а картофель — на 2%. В то же время огурцы подешевели на 1,6%, а помидоры стали дешевле на 0,8%.

Прирост цен на пшено за неделю достиг 1,1%, свинина стала дороже на 0,7%, баранина — на 0,4%.

При этом яйца куриные потеряли в цене за отчётный период 0,7%, а мясо кур и сахар-песок — 0,3%.

Цены на бензин остались на прежнем уровне, а дизельное топливо стало дешевле на 0,1%, сообщает Росстат.

Как ранее писал News.ru, доля россиян, которые не пытаются предсказывать изменения инфляции, достигла рекордных 76%. За месяц показатель вырос сразу на четыре процентных пункта, а умы граждан всё больше занимают вопросы трудоустройства.