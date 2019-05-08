Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля

Поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 3 мая, вновь оказались на нулевом уровне после импорта в 186 тысяч баррелей в сутки неделей ранее (по 26 апреля), следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго США.

Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.

В начале апреля США возобновили поставки нефти из Венесуэлы после трехнедельного перерыва — за неделю по 5 апреля поставки составили 139 тысяч баррелей в сутки. Импорт нефти из Венесуэлы в Штаты продолжался четыре недели подряд.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.