Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.10
$
65.25
73.00
73.10
Прогноз
13.05 – 20.05
$
65.84
73.52
Индексы и котировки Brent
70.26
–0.11 Золото
1284.15
+0.02 РТС
1237.86
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
07.05
1.1178
–0.0080
22.04
1.1257
03.05
23.04
11.04

Испачкали «Дружбу»: по делу о нефти задержаны четверо 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго сообщил, что по делу о попадании некачественной нефти в экспортный нефтепровод «Дружба» возбуждено уголовное дело и задержаны четверо человек. Выявлена также группа компаний, которая сдавала некондиционную нефть. Полностью ситуацию с «Дружбой» планируется решить к середине мая. При этом система контроля за качеством экспортной нефти будет ужесточена.
Следствие выявило виноватых в попадании загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в трубопровод «Дружба», доложил на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак.
«Следствие выявилo группу компаний, осуществлявших передачу кондициoнной нефти с иcпользованием в сверхнормативном количестве хлорорганичеcких соединений. Материалы проверки в наcтоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекc оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ, Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по cтатьям 158, 210 и 215.2. Четыре челoвека задержаны, решением cуда помещены в СИЗО», — сказал Новак.
Ранее по поручению премьер-министра Дмирия Медведева была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением экспортной нефти. В ходе работы экспертов был определен источник ее попадания в трубу. Это узел учета в рамках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». ЛПДС принадлежит куйбышевскому филиалу АО «Транснефть — Дружба».
О том, что по «Дружбе» пошла нефть, в которой в десятки раз превышены предельно допустимые уровни содержания хлорорганических соединений, стало известно 19 апреля. Об этом заявил белорусский концерн «Белнефтехим».
Ситуация опасна тем, что хлорорганические соединения могут приводить к коррозии и выходу из строя катализаторов, которые стоят «на входе» трубы в НПЗ. Берутся они в нефти из-за использования этих соединений с водой: такая смесь закачивается в пласт на обедненном месторождении, чтобы способствовать извлечению нефти. После такого способа добычи нефть нуждается в очистке, чего в данном случае, скорее всего, не произошло.
В «Транснефти» тогда заявили, что вброс загрязненного топлива был умышленным. Ту же версию позже подтвердил глава оператора Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Произошло «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований», посетовал Токарев.
Он пояснил тогда, что согласно действующим сейчас регламентам подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов осуществляют сами нефтяные компании, владеющие пунктами приема. Таким по стране порядка 150 и большинство — но не все — принадлежат крупных нефтяным компаниям.
Есть и «частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории и на условиях договора с „Транснефтью“ осуществляют прием этой нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов», уточнил Токарев.
В ответ Путин подчеркнул, что если существующей системы самоконтроля недостаточно, «значит, нужно менять эту систему».
Работа по изменения системы уже идет полным ходом.
Новак заверил правительство, что уже подготовлена нормативно-правовая база, призванная предотвратить подобные инциденты.
Во-первых, предлагается перевести контроль за содержанием хлорорганических соединений в нефти в ежедневный режим. «Транснефть», по словам министра, уже перешла на ежесуточный режим контроля нефти. Раньше заборы для контроля делали раз в десять дней.
«В настоящее время ГОСТом предусмотрен ежедневный контроль по 11 направлениям и контроль содержания хлорогранических соединений и парафинов не реже, чем раз в 10 дней. Комиссия предлагает внести изменения в соответствующий ГОСТ по учету и контролю качества нефти с целью расширения перечня обязательных к ежедневному контролю качества нефти методом отбора и хранения арбитражных проб нефти по ежедневному измерению», — пояснил министр.
Во-вторых, на законодательном уровне предлагается запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений.
Несколько лет назад, еще при прошлом министре энергетики Сергее Шматко, ограничения на применение таких соединений при нефтедобычи были сняты. Технология с закачкой воды с хлоросодержащими соединениями в пласт для извлечения нефти широко используется в России и ситуации, когда не до конца очищенная нефть попадает в трубу, случаются, однако в данном случае объем загрязнения был слишком большим.
В-третьих, Новак предложил «принять проект изменений в статью 6 Федерального закона „О промышленной политике в РФ“, чтобы законодательно установить требования к качеству продукции». То есть закрепить требования к качеству нефти, сдаваемой на транспортировку. По его словам, штраф за несоблюдение требований технического регламента по качеству сдаваемой в трубопроводы нефти может быть повышен с действующих сейчас 300 тыс. руб. до 2% от оборота виновной компании.
Минэнерго предлагает поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексную проверку всех пунктов учета нефти. %
При одобрении правительства предложенные изменения в законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены в самое ближайшее время.
Ситуация с поставками нефти по «Дружбе» тем временем выравнивается, работа в этом направлении продолжается. 4 мая кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, 6 мая началась прокачка «чистой» нефти в сторону узла учета «Броды» для поставок европейским потребителям, сообщил Новак. В порт Усть-Луга поставки качественной нефти ожидаются 8 мая. Полностью ситуация, по словам Новака, должна нормализоваться к середине мая.
При этом министр заверил, что ситуация с «Дружбой» на экспорт энергоресурсов из РФ не повлияла, так как поставки были оперативно организованы по другим каналам.
Газета.Ru: последние новости
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток золота В Киеве насчитали огромные убытки от разрыва торговых связей с Москвой Когда обрушится экономика Германии
Комментарии
Экономика , Статьи , Николай Токарев , Сергей Шматко , Александр Новак , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Транснефть , Ростехнадзор , СКР , Минэнерго , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ отчитался об убытке в сотни миллиардов
Россия получит права на технологии Nokia
Биткоин преодолел психологическую отметку
Россиянам предложили новые выходные38
МЭР прогнозирует замедление инфляции
Новости партнеров
Видео
Рубль пошел вниз
Рынки
Трамп обрушил китайские биржи
Рынки
Дали обещание: россиян не выпустят из страны
Личный счет
Грязная российская нефть вызвала «тревожные вопросы»
Экономика Статьи
Внимание — розыск: в деле «грязной» нефти новый поворот
Экономика
Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром
Недвижимость Статьи
Конец бойкоту: Европа раскаялась перед Россией
Экономика Статьи
Почему Россия не верит в доллар
Экономика Статьи
Россиянам назвали способ увеличить пенсию
Личный счет
Украина теряет транзит российского газа
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение