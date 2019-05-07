Испачкали «Дружбу»: по делу о нефти задержаны четверо

Глава Минэнерго сообщил, что по делу о попадании некачественной нефти в экспортный нефтепровод «Дружба» возбуждено уголовное дело и задержаны четверо человек. Выявлена также группа компаний, которая сдавала некондиционную нефть. Полностью ситуацию с «Дружбой» планируется решить к середине мая. При этом система контроля за качеством экспортной нефти будет ужесточена.

Следствие выявило виноватых в попадании загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в трубопровод «Дружба», доложил на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак

«Следствие выявилo группу компаний, осуществлявших передачу кондициoнной нефти с иcпользованием в сверхнормативном количестве хлорорганичеcких соединений. Материалы проверки в наcтоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекc оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ, Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по cтатьям 158, 210 и 215.2. Четыре челoвека задержаны, решением cуда помещены в СИЗО», — сказал Новак.

Ранее по поручению премьер-министра Дмирия Медведева была создана межведомственная комиссия для расследования инцидента с загрязнением экспортной нефти. В ходе работы экспертов был определен источник ее попадания в трубу. Это узел учета в рамках линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лопатино». ЛПДС принадлежит куйбышевскому филиалу АО «Транснефть — Дружба».

О том, что по «Дружбе» пошла нефть, в которой в десятки раз превышены предельно допустимые уровни содержания хлорорганических соединений, стало известно 19 апреля. Об этом заявил белорусский концерн «Белнефтехим».

Ситуация опасна тем, что хлорорганические соединения могут приводить к коррозии и выходу из строя катализаторов, которые стоят «на входе» трубы в НПЗ. Берутся они в нефти из-за использования этих соединений с водой: такая смесь закачивается в пласт на обедненном месторождении, чтобы способствовать извлечению нефти. После такого способа добычи нефть нуждается в очистке, чего в данном случае, скорее всего, не произошло.

Произошло «чистой воды мошенничество в нарушение всех инструкций и нормативных требований», посетовал Токарев.

Он пояснил тогда, что согласно действующим сейчас регламентам подготовку товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов осуществляют сами нефтяные компании, владеющие пунктами приема. Таким по стране порядка 150 и большинство — но не все — принадлежат крупных нефтяным компаниям.

Есть и «частные предприятия, которые таким образом как коллекторы выступают по всей территории и на условиях договора с „Транснефтью“ осуществляют прием этой нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов», уточнил Токарев.

В ответ Путин подчеркнул, что если существующей системы самоконтроля недостаточно, «значит, нужно менять эту систему».

Работа по изменения системы уже идет полным ходом.

Новак заверил правительство, что уже подготовлена нормативно-правовая база, призванная предотвратить подобные инциденты.

Во-первых, предлагается перевести контроль за содержанием хлорорганических соединений в нефти в ежедневный режим. «Транснефть», по словам министра, уже перешла на ежесуточный режим контроля нефти. Раньше заборы для контроля делали раз в десять дней.

«В настоящее время ГОСТом предусмотрен ежедневный контроль по 11 направлениям и контроль содержания хлорогранических соединений и парафинов не реже, чем раз в 10 дней. Комиссия предлагает внести изменения в соответствующий ГОСТ по учету и контролю качества нефти с целью расширения перечня обязательных к ежедневному контролю качества нефти методом отбора и хранения арбитражных проб нефти по ежедневному измерению», — пояснил министр.

Во-вторых, на законодательном уровне предлагается запретить использование в нефтяной отрасли хлорорганических соединений.

Несколько лет назад, еще при прошлом министре энергетики Сергее Шматко , ограничения на применение таких соединений при нефтедобычи были сняты. Технология с закачкой воды с хлоросодержащими соединениями в пласт для извлечения нефти широко используется в России и ситуации, когда не до конца очищенная нефть попадает в трубу, случаются, однако в данном случае объем загрязнения был слишком большим.

В-третьих, Новак предложил «принять проект изменений в статью 6 Федерального закона „О промышленной политике в РФ“, чтобы законодательно установить требования к качеству продукции». То есть закрепить требования к качеству нефти, сдаваемой на транспортировку. По его словам, штраф за несоблюдение требований технического регламента по качеству сдаваемой в трубопроводы нефти может быть повышен с действующих сейчас 300 тыс. руб. до 2% от оборота виновной компании.

Минэнерго предлагает поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексную проверку всех пунктов учета нефти. %

При одобрении правительства предложенные изменения в законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены в самое ближайшее время.

Ситуация с поставками нефти по «Дружбе» тем временем выравнивается, работа в этом направлении продолжается. 4 мая кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, 6 мая началась прокачка «чистой» нефти в сторону узла учета «Броды» для поставок европейским потребителям, сообщил Новак. В порт Усть-Луга поставки качественной нефти ожидаются 8 мая. Полностью ситуация, по словам Новака, должна нормализоваться к середине мая.

При этом министр заверил, что ситуация с «Дружбой» на экспорт энергоресурсов из РФ не повлияла, так как поставки были оперативно организованы по другим каналам.